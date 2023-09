Unwetterwarnung für Niedersachsen: Heftiger Starkregen droht Stand: 12.09.2023 22:44 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für die Nacht zu Mittwoch in Niedersachsen vor örtlich starken Gewittern mit Unwettergefahr durch heftigen Starkregen.

Dabei werden dem DWD zufolge Mengen von bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit erreicht. Im Südosten des Landes sind bis Mittwochmorgen örtlich auch schwere Gewitter mit heftigem Starkregen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit wahrscheinlich, laut der Wetterexperten bei mehrstündigem Regen teils auch bis zu 60 Liter, vereinzelt bis zu 90 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Außerdem kann es Sturmböen zwischen 65 und 80 Kilometern pro Stunde geben sowie anfangs kleinkörnigen Hagel. Auch Hagel mit einer Größe um die zwei Zentimeter sei möglich, so der DWD.

In den Morgenstunden sollen Gewitter in Niedersachsen nachlassen

An der See werden vereinzelt stürmische Böen erwartet. Im Laufe der Nacht liegt der Schwerpunkt des gewittrigen Starkregens den Angaben zufolge im nördlichen Mittelgebirgsraum. In den Frühstunden wird demnach auch Mecklenburg-Vorpommern und Nordbrandenburg sowie Ostholstein erreicht. In Niedersachsen lässt die Gewitteraktivität dem DWD zufolge dann langsam nach.