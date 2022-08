Unwetterwarnung: DWD erwartet schwere Gewitter in Niedersachsen Stand: 15.08.2022 14:54 Uhr Unwetter, Böen, Starkregen, Hagel: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Niedersachsen. Betroffen ist vor allem der Nordosten des Landes.

Die Warnung gelte vom Nachmittag bis zum Abend, hieß es. Meteorologen erwarten in dieser Zeit starke Gewitter, Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis 85 Kilometern in der Stunde sowie Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter. Auch Hagel ist laut der Prognosemöglich. Örtlich sei auch heftiger Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit "sehr wahrscheinlich", so der DWD. In der Nacht zu Dienstag soll die Gewitteraktivität zurückgehen.

Unwetterwarnung: Schauer, Gewitter und Starkregen erwartet

Auch in den nächsten Tagen erwarten die Meteorologen Schauer und Gewitter. Am Donnerstag sei auch wieder Starkregen möglich, hieß es. Verantwortlich für den Wetterumschwung ist das von den Britischen Inseln aufziehende Tief "Jelena". In den vergangenen Tagen und Wochen hat es in weiten Teilen Niedersachsens kaum geregnet. Die Waldbrandgefahr ist daher vielerorts sehr hoch.