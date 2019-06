Stand: 19.06.2019 14:49 Uhr

DWD warnt vor Unwetter: Auf die Hitze folgen Blitze

Über Norddeutschland braut sich etwas zusammen: Der Deutsche Wetterdienst hat für heute Nachmittag, den Abend und die Nacht Unwetterwarnungen für Teile Niedersachsens, Hamburgs, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommerns herausgegeben. Demnach zieht bei schwülen 28 bis 32 Grad eine Gewitterfront vom Emsland und Nordfriesland kommend her auf, die sich am frühen Abend entladen soll. Es kann dabei örtlich zu Starkregen mit Niederschlägen von bis zu 30 Litern pro Quadratmetern, Hagelschauern und schweren Sturmböen von bis zu 110 Stundenkilometern kommen.

Videos 02:02 Hallo Niedersachsen Gewitterfront hinterlässt zahlreiche Schäden Hallo Niedersachsen Heftige Unwetter mit starken Hagel- und Regenschauern haben vielerorts in Niedersachsen ihre Spuren hinterlassen. Wasser und Schlamm bahnten sich den Weg durch einige Wohngebiete. Video (02:02 min)

Temperaturen sinken um bis zu zehn Grad Celsius

Das größte Unwetter-Risiko tragen der Westen und Nordwesten Niedersachsens. Daneben sind Bremen und Hamburg besonders gefährdet. Schleswig-Holstein ist am frühen Abend von Schauern und mittelschweren Gewittern bedroht, die von Südwesten aus aufziehen. Die Temperaturen sinken von 27 auf bis zu 17 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern soll es am Abend zu lokal eng begrenzten Wärmegewittern kommen. Für die Nacht sind Schauer und einzelne regionale Gewitter angekündigt. Die Temperaturen sinken bis auf 16 Grad.

Links DWD warnt vor schweren Gewittern Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für Niedersachsen herausgegeben. Demnach kann es dort zu schweren Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen. mehr

Unwetter-Sommer: Immer wieder Starkregen, Hagel und schwere Stürme

In den vergangenen Wochen haben norddeutschlandweit immer wieder schwere Unwetter zu Überschwemmungen, Hagel- und Sturmschäden geführt. In Niedersachsen war vor allem der Bereich um Hildesheim stark betroffen. Im Alten Land zerstörten Hagelkörner einen Teil der Apfelernte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.06.2019 | 14:00 Uhr