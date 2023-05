Unwettergefahr: Im Norden drohen Gewitter und Starkregen Stand: 22.05.2023 16:03 Uhr Im Norden braut sich etwas zusammen. Nach Wärme und Sonnenschein drohen nun kräftige Schauer und Gewitter. Eine Unwetterwarnung für den Landkreis Goslar hob der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf.

Zwischenzeitlich wurde vor Niederschlagsmengen von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit gewarnt. Die entsprechende Unwetterwarnung für den Landkreis Goslar hob der DWD am Nachmittag aber zunächst wieder auf. Der Blick auf das Regenradar zeigt dennoch, dass das sommerliche Wetter im Norden mancherorts jäh unterbrochen wird. Tief "David" sorgt für unbeständiges Wetter in der noch warmen Luft. Es gibt zeitweise teils kräftige Regenschauer und örtlich auch Gewitter.

Kühleres Wetter am Dienstag erwartet

Morgen sind Temperaturschwankungen zwischen 13 und 20 Grad vorhergesagt. In der Nacht zu Mittwoch sollen die Temperaturen dann auf bis zu 6 Grad absinken. Erst ab kommender Woche erwarten die Meteorologen wieder höhere Temperaturen von bis zu 25 Grad.

Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein kühlt es ab

Auch für Hamburg und Schleswig-Holstein war ab heute Nachmittag Starkregen mit bis zu 35 Litern pro Quadratmeter angekündigt. In manchen Gebieten waren Gewittern mit stürmischen Böen und kleinkörnigem Hagel angesagt. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen 16 und 28 Grad. Am Dienstagmittag sollen sich die Gewitter langsam auflösen - bei Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad.

In MV auch am Mittwoch und Donnerstag Schauer möglich

In Mecklenburg-Vorpommern soll der Regen mit örtlichen Gewittern erst in der Nacht auf Dienstag ankommen. Mit Tiefstwerten zwischen 10 und 14 Grad wird es den Dienstag über kühler. Auch am Mittwoch und Donnerstag würden weiter Bewölkung und Schauer erwartet.

