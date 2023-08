Unwetter ziehen ab - am Wochenende kommt die Sonne zurück Stand: 17.08.2023 17:00 Uhr Nach örtlich heftigen Gewittern in der Nacht auf Donnerstag kommt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Wochenende eine Hitzewelle auf Deutschland zu. Die Unwettergefahr ist laut DWD gebannt.

Vor allem im Südosten Niedersachsens hatte es in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag starke Niederschläge gegeben, besonders viel Regen gab es in den Städten Langelsheim (Landkreis Goslar) und Wittingen (Landkreis Gifhorn). In Schöningen (Landkreis Helmstedt) musste die Feuerwehr zu mehr als 60 Einsätzen ausrücken, um vollgelaufene Keller auszupumpen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Am Donnerstag gaben die Wetterexperten für den Norden Entwarnung. "Der große Knall ist vorüber", sagte Felix Dietzsch von der Wettervorhersagezentrale des DWD in Offenbach.

Teilweise Temperaturen von über 30 Grad

Die Unwetterneigung lässt laut DWD in den kommenden Tagen mehr und mehr nach, dafür kehrt die Hitze zurück. Vor allem dem Süden Deutschland stehe in den nächsten Tagen "eine signifikante Hitzewelle" bevor, die für schwül-warmes Wetter und Höchstwerte von deutlich über 30 Grad sorgen dürfte, hieß es beim DWD. Ab Freitag kehrt der Sommer laut DWD mit Temperaturen um die 30 Grand auch im Norden zurück, vereinzelt seien im Nordosten Werte bis zu 35 Grad möglich.

Auch nachts bleibt es warm

"Ein erster Höhepunkt wird dabei bereits am Samstag erreicht", kündigte Felix Dietzsch an. Der DWD warnte auch vor der körperlichen Belastung, die am Wochenende auf die Menschen im Norden zukommen würde. Problematisch seien bei diesem Wetterumschwung nicht nur die Höchstwerte am Tage, noch kritischer sei die fehlende nächtliche Abkühlung. "Da es gleichzeitig sehr schwül bleibt, sinken die Temperaturen mancherorts - besonders in Ballungsgebieten - kaum noch unter 20 Grad", sagte Dietzsch.

Freitag kommt der Sommer in den Norden

Am Freitag erwarten die Meteorologen für den Norden zunächst abziehende Schauer und Gewitter. Im Tagesverlauf seien neben Auflockerungen vom Eichsfeld und vom Weser-Leine-Bergland auch neue Schauer oder Gewitter möglich. Die Höchstwerte reichen von 20 Grad auf der Halbinsel Wittow/Rügen, 25 Grad in Elmshorn, Hamburg und Aurich bis zu 30 Grad im Raum Göttingen.

Ein Wochenende mit viel Sonne und wenig Regen

Der Samstag beginnt im Norden vielfach heiter und trocken. Im Tagesverlauf zieht laut DWD von Westen her dichterer Bewölkung mit schauerartigem Regen und Gewittern auf. In Südostniedersachsen und im Binnenland von Mecklenburg-Vorpommern soll es länger heiter bleiben. Die Temperaturen betragen um die 24 Grad auf den Inseln, 29 Grad in Bremen und bis zu 32 Grad in Südniedersachsen. Der Sonntag präsentiert sich nach DWD-Vorhersage von Niedersachsen bis zu Westküste Schleswig-Holsteins und an der Ostsee länger sonnig, sonst leicht unbeständig. Die Temperaturen liegen bei maximal 21 bis 28 Grad. Die kommende Woche startet mit viel Sonne, einigen, meist lockeren Wolken, und es bleibt zumeist trocken, nur östlich der Elbe könnte es einige Schauer geben.

