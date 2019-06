Stand: 04.06.2019 11:51 Uhr

Unwetter in Niedersachsen: Weitere Gewitter drohen

Während die meisten Regionen in Norddeutschland verschont bleiben dürften, drohen in Teilen Niedersachsens erneut schwere Gewitter. Gegen Abend und in Nacht sei vor allem westlich der Weser mit kräftigen Gewittern samt Unwettergefahr zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Starkregen mit Niederschlägen mehr als 25 Liter pro Quadratmeter, orkanartige Böen und Hagelschlag seien möglich. Im Emsland bestehe auch die Gefahr von Windhosen, hieß es.

Weniger Schäden als befürchtet

Bereits am Montag hatte Tief "Frank" in Teilen Niedersachsens für teils unwetterartige Gewitter gesorgt. Die Feuerwehren mussten vor allem im Osten und Süden des Landes ausrücken. Insgesamt wurden aber aber weniger Schäden angerichtet als befürchtet. In der Region Hannover stürzten mehrere Bäume auf den Messeschnellweg. Für die Aufräumarbeiten musste die Strecke zwischen dem Messegelände und dem Kreuz Hannover-Kirchhorst für mehrere Stunden gesperrt werden. Vermutlich durch Blitzeinschläge gerieten Dachstühle in Langenhagen und Hannover-Ricklingen in Brand, in Laatzen ging eine Garage in Flammen auf.

Bilanz nach Tief "Frank" Niedersachsen 18.00 - 03.06.2019 18:00 Uhr Autor/in: Antje Schmidt Am Montag führten Gewitter zu Unfällen, Straßensperrungen und Bränden in Niedersachsen. Vielerorts waren Einsatzkräfte unterwegs, um Brände zu löschen und Straßen zu räumen.







Baum fällt auf ein Auto

Im Landkreis Hameln-Pyrmont rückte die Feuerwehr ebenfalls wegen umgestürzter Bäume aus, ebenso im Landkreis Hildesheim. In Braunschweig musste die Feuerwehr eine Gartenlaube und eine Scheune löschen, nachdem Blitze eingeschlagen waren. Der Scheunenbrand breitete sich auch auf ein Waldstück aus. Verletzt wurde niemand. Im Stadtgebiet fiel ein Baum auf ein parkendes Auto. Auch hier kam niemand zu Schaden.

Sommergewitter in Niedersachsen









Mann bei Unfall gestorben

Am Montagmorgen hatte Tief "Frank" bereits eine leichte Gewitterfront über Westniedersachsen hinweggeschoben, die teilweise schwere Regenfälle mit sich brachte. Auf der A1 bei Vechta war bei Starkregen ein Kleintransporter ins Schleudern geraten, ein Mann starb bei dem Unfall.

