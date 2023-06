Unwetter im Norden: Überschwemmte Straßen und umgefallene Bäume Stand: 21.06.2023 07:05 Uhr In Norddeutschland sind in der Nacht Unwetter auf die hohen Temperaturen gefolgt. Gebietsweise gab es Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Vor allem war das Oldenburger Land betroffen.

Hier sind am Abend Starkregen und heftige Gewitter über das Gebiet gezogen. Teilweise fielen bis zu 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. In der Region war die Feuerwehr zu rund 60 Einsätzen wegen umgestürzter Bäume, vollgelaufener Keller und herabstürzender Dachziegel ausgerückt. In der Stadt Oldenburg wurden Straßen überschwemmt. Daie Wassermengen fluteten auch die Nordtangente und damit den Teil des Stadtautobahnrings, der die A29 und der A293 verbindet. Das Unwetter führte zudem vielerorts zu Stromausfällen. In anderen Teilen Niedersachsens hinterließ das Unwetter schon am Dienstag Spuren.

Umgestürzte Bäume auch in Region Osnabrück

Die Region Osnabrück war weniger stark vom Unwetter betroffen. Für das Emsland und die Grafschaft Bentheim meldete die Polizeileitstelle weniger als zehn Einsätze. Es seien vereinzelt Straßen überspült worden und Bäume umgestürzt. In Lohne im Landkreis Vechta stand der Vorplatz vom St. Franziskus-Hospital unter Wasser, sodass das Krankenhaus zeitweise nur über einen Nebeneingang erreichbar war. Für die Feuerwehr habe es sich aber nur um einen kurzen Einsatz gehandelt.

Heute Auflockerungen, weitere Schauer zum Wochenende

Seit dem Morgen lässt der Starkregen deutlich nach. Für den weiteren Tagesverlauf werden weiter Niederschläge erwartet. Landesweit sind laut Vorhersage im gesamten Norden gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter möglich. Am Abend lockert sich das Wetter allerdings zunehmend auf. Zum Wochenende soll es in Küstennähe eher trocken bleiben - während etwa im südlichen Niedersachsen weiter Schauer und Gewitter erwartet werden.

