Unwetter im Norden: Straßen überschwemmt, Züge fallen aus Stand: 22.06.2023 20:26 Uhr Wetterexperten warnen vor Starkregen und schweren Gewittern: Über weite Teile Norddeutschlands zieht ein heftiges Unwetter hinweg. Es kam bereits zu ersten Hagelschlägen, Überflutungen und vollgelaufenen Kellern.

Im Landkreis Northeim sind Bäume umgestürzt, Gullideckel wurden hochgedrückt. In Hann. Münden regnet es stark. Hier sollen mehrere Straßen unter Wasser stehen, ebenso in Hildesheim. In Einbeck waren mehrere Ortsteile von einem Stromausfall betroffen. Hagelschläge soll es unter anderem im Landkreis Göttingen gegeben haben. Im Stadtgebiet von Göttingen sprach die Polizei dagegen von "einem lauen Sommergewitter".

Bahn: Zugverkehr im Norden beeinträchtigt

Bei der Deutschen Bahn kommt es wegen des Unwetters zu Einschränkungen im Zugverkehr. In der Mitte und im Norden Deutschlands sei der Zugverkehr durch Unwetterschäden beeinträchtigt, teilte die Deutsche Bahn am frühen Abend mit. Die Strecke von Fulda über Kassel nach Göttingen ist gesperrt. Reisende sollten sich generell im Vorfeld noch einmal online informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt. Zuvor hatte die Bahn bereits die Zugbindung für Reisen am Donnerstag und Freitag aufgehoben.

Warnung vor "extremem Unwetter"

Fast im ganzen Bundesland gilt eine Unwetterwarnung, nur die Nordseeküste bleibt verschont. Für Teile der Region Hannover und Südniedersachsen galt zeitweise eine amtliche Gefahrenmitteilung. Der DWD warnte in diesem Gebiet - von Göttingen über Goslar und Peine bis Gifhorn - vor extremem Unwetter. Der Deutsche Wetterdienst riet vom Aufenthalt im Freien ab. Es bestehe Lebensgefahr durch Blitzschlag, Sturmschäden und umstürzende Bäume. Daher solle von Bäumen, Türmen, Gebäuden, Gerüste und Masten Abstand gehalten werden. Zu Hochspannungsleitungen soll mindestens eine Distanz von 20 Metern eingehalten werden.

Unwetter: Kleinteilige Wetterlage erschwert Prognosen

Laut DWD-Angaben zog das extreme Gewitter mit Tornadogefahr, Orkanböen, Starkregen und großem Hagel von Nordhessen ins südliche Niedersachsen. Dass der Süden und die Mitte von dem Unwetter betroffen seien, daran bestehe kein Zweifel, sagt Wetterexperte Karsten Schwanke. "Starkregen wird auf jeden Fall ein großes Thema." Im Einzelnen sei die Wetterlage sehr kleinteilig, was Prognosen erschwerten. Ob Starkregen 50 Kilometer weiter südlich oder nördlich eintrete, sei erst etwa eine halbe Stunde vorher absehbar.

VIDEO: Wetterexperte: "Kleinteilige" Wetterlage erschwert Prognose (1 Min)

Starkregen: Mehr als 100 Liter pro Quadratmeter möglich

"Die Gewitterzellen haben sich inzwischen intensiviert, sie bilden sogenannte Superzellen", sagte Wetterexperte Frank Böttcher auf NDR Info. Die Folge werden Unwetter mit schweren Gewittern, Starkregen und Sturm sein, die zuerst über den Südwesten Niedersachsens (Landkreis Osnabrück, Grafschaft Bentheim und Landkreis Emsland) ziehen, bevor sie sich Richtung Nordosten, Hamburg und Schleswig-Holstein ausbreiten. "In Teilen Niedersachsens sind Niederschlagsmengen über 100 Liter je Quadratmeter binnen sechs Stunden zu erwarten, im Hamburger Raum sind es 50 bis 75 Liter", sagte Böttcher dem NDR. "Punktuell kann es im südwestlichen und mittleren Niedersachsen zu Niederschlagsmengen um 150 Liter je Quadratmeter kommen." Das entspräche der Menge, die in einigen Regionen normalerweise in ein bis zwei Monaten fällt. Bremen und Hannover gehören laut DWD zu den Städten im Norden Deutschlands, für die die zweithöchste Unwetter-Warnstufe veröffentlicht wurde.

Warnung vor überlaufenden Kellern und Straßen

Aufgrund der drohenden heftigen und lang anhaltenden Regenfällen wird auch vor möglichen Hochwassern in Niedersachsen gewarnt. "Bis in die Morgenstunden zum Freitag sind aufgrund von lokal teils extrem heftigem Starkregen starke Wasserstandsanstiege insbesondere in Bächen und kleineren Flüssen möglich", hieß es von der Hochwasservorhersagezentrale in Hildesheim. Ab dem späten Abend könnten Flusspegelstände laut der Behörde die sogenannte Meldestufe drei überschreiten. In dem Fall seien Überschwemmungen größerer Flächen, einzelner Grundstücke, Straßen und Keller möglich. "Auch fern von Gewässern können Überflutungen auftreten", erklärte die Hochwasservorhersagezentrale.

Tornadowarnung aufgehoben

Neben heftigen Regenfällen sind laut DWD bis in den späten Abend auch Orkanböen mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde und kleinkörniger Hagel möglich. Eine Warnung vor möglichen Tornados wurde am Abend aufgehoben.

So entstehen Tornados Einer Definition des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge ist ein Tornado eine Luftsäule mit Bodenkontakt, die um eine mehr oder weniger senkrecht orientierte Achse rotiert und sich unter einer Wolke befindet. Dabei ist ein Tornado nichts anderes als eine Wind- oder Wasserhose.

Tornados können immer dann entstehen, wenn starke Temperaturgegensätze herrschen und Luft aufsteigt beziehungsweise gehoben wird - etwa, wenn sich Gewitterwolken über einer Schicht aufgeheizter Luft bilden.

Sie treten meist im Umfeld von Gewittern mit kräftigen Schauern auf oder im Bereich von sogenannten Superzellen - langlebigen Gewittern mit rotierendem Aufwind. Dementsprechend tritt das Phänomen in hiesigen Gefilden auch eher im Sommer als im Winter auf.

Am Abend ziehen die Unwetter Richtung Nordosten

In Hamburg und Schleswig-Holstein sollen die Unwetter am Abend ankommen. Der Wetterdienst rechnet mit einer Niederschlagsmenge von 20 Litern pro Quadratmeter. Die Experten erwarten zu späterer Stunde auch für Teile Mecklenburg-Vorpommerns neue Starkregenfälle, die vom Südwesten aus über das Land ziehen. Im südlichen und südöstlichen Binnenland sind hier in der Nacht zu Freitag lokal extrem heftiger Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich.

Wegen Orkangefahr: "Räumen Sie die Balkone frei"

Meteorologen empfehlen, sich wegen des drohenden Unwetters frühzeitig vorzubereiten und selbst Schutz zu suchen. Auch empfindliche Gegenstände sollen gegebenenfalls ins Haus gebracht werden. "Die Balkone sollten freigeräumt werden", sagte Meteorologe Kent Heinemann dem NDR in Niedersachsen. Damit der Regen besser abfließt, könnten Gullydeckel von Laub und Dreck befreit werden, erklärte Heinemann.

Abzuwarten, sei kein guter Rat: Wenn es örtlich zu Starkregen komme, bleibe kaum Zeit zu reagieren. Die kräftigen Gewittergüsse können nicht in tiefere Erdschichten eindringen. Sie fließen oberflächlich ab. So können sich große Wassermassen sammeln und Sturzfluten verursachen. Deswegen ist es wichtig, Mulden und Unterführungen zu meiden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat zudem Tipps auf seiner Website veröffentlicht.

Wie verhalte ich mich bei Starkregen?

Im Gebäude bleiben

Strom in Räumen abschalten, die von eindringendem Wasser gefährdet sind

Auf Nachbarn und hilfsbedürftige Personen achten

Wettermeldungen verfolgen

Mobiltelefon nur um Notfall nutzen, wegen Netz-Überlastungsgefahr

Im Notfall 112 wählen

Auflockerungen am Freitag

"Am Freitagnachmittag gibt es dann im Norden wieder viel Sonnenschein - ganz so, als sei nichts gewesen", sagte Böttcher auf NDR Info. Die Tageshöchsttemperaturen liegen dann in Schleswig-Holstein bei maximal 24 Grad, in Niedersachsen und Hamburg um 23 Grad sowie in Mecklenburg-Vorpommern bei höchstens 21 Grad. Laut DWD kann es dann noch vereinzelt Gewitter geben, es sei aber überwiegend trocken.

