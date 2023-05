Unwetter im Norden: Schlammlawine auf B64 in Niedersachsen Stand: 22.05.2023 21:15 Uhr Nach Wärme und Sonnenschein kommt es im Norden zu teils kräftigen Gewittern. Im niedersächsischen Landkreis Holzminden hat eine Schlammlawine Teile einer Bundesstraße unter sich begraben.

Die B64 zwischen Negenborn und Eschershausen ist deswegen in beide Richtungen gesperrt. Starkregen hat die Straße zudem offenbar auch unterspült. Die Bundesstraße war nach sieben Jahren Bauzeit erst Mitte April eröffnet worden. Auch die Landesstraße zwischen Thal und Bad Pyrmont musste wegen einer Schlammlawine nach starken Regenfällenfür den Verkehr gesperrt werden. Auch für die Landkreise Verden, Nienburg und den Heidekreis hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) amtliche Unwetterwarnungen erlassen. Einzelne Orte wurde von den Gewitterzellen getroffen. So gab es auch in Zeven (Landkreis Rotenburg), im Landkreis Osnabrück oder im Landkreis Cuxhaven Starkregen.

DWD: Warnungen für ganz Norddeutschland

Für das unbeständige Wetter nach dem sommerlichen Wochenende sorgt Tief "David". Der DWD hatte für ganz Norddeutschland mehrfach Unwetterwarnungen veröffentlicht. Auf unserer Norddeutschlandkarte finden Sie die jeweils aktuellen Unwetterwarnungen - und in der Niedersachsen App unter "Menü" und "Wetter". Der Blick auf das Regenradar zeigt so zum Beispiel, dass die Gewitterfront am Nachmittag von Nordrhein-Westfalen über Niedersachsen gezogen ist. Am Abend und in der Nacht wandert sie weiter über Hamburg Richtung Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein kühlt es ab

Auch für Hamburg und Schleswig-Holstein sind deshalb Starkregen mit bis zu 35 Litern pro Quadratmeter angekündigt. In manchen Gebieten sind Gewitter mit stürmischen Böen und kleinkörnigem Hagel vorhergesagt. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen 16 und 28 Grad. Am Dienstagmittag sollen sich die Gewitter langsam auflösen - bei Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad.

VIDEO: Sonniges Wetter an der Nordsee (19.05.2023) (1 Min)

In MV auch am Mittwoch und Donnerstag Schauer möglich

In Mecklenburg-Vorpommern soll der Regen mit örtlichen Gewittern erst in der Nacht auf Dienstag ankommen. Mit Tiefstwerten zwischen 10 und 14 Grad wird es den Dienstag über kühler. Auch am Mittwoch und Donnerstag würden weiter Bewölkung und Schauer erwartet, so die Vorhersage.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.05.2023 | 20:00 Uhr