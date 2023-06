Unwetter im Norden: Heute sind Gewitter und Starkregen möglich Stand: 20.06.2023 11:59 Uhr Neben den hohen Temperaturen müssen sich die Menschen in Norddeutschland heute auch auf Unwetter einstellen. Laut Meteorologen sind Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist zunächst vor allem der südliche Teil Niedersachsens betroffen. Im Südosten sind demnach vereinzelt starke Gewitter mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Außerdem warnt der DWD für heute vor einer starken Wärmebelastung. Betroffen ist unter anderem die Region Hildesheim.

VIDEO: Hannover entwickelt Aktionsplan für schnelle Hitzehilfe (03.05.2023) (4 Min)

Unwetter ziehen von Süden Richtung Norden

Ab den Abendstunden steigt die Unwettergefahr in anderen Landesteilen: So werden im Südwesten Niedersachsens örtlich Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter und Hagel prognostiziert. Im weiteren Verlauf ziehen die Wolken weiter nach Norden, weswegen auch auch an der Küste, etwa in Ostfriesland und dem Landkreis Friesland, stärkere Niederschläge möglich sind.

Kräftige Gewitter auch in SH, MV und Hamburg möglich

In anderen norddeutschen Bundesländern gibt es ebenfalls Aussichten auf Unwetter: In Mecklenburg-Vorpommern steigt im Verlauf des Tages die Niederschlagswahrscheinlichkeit. Gebietsweise sind dort kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich. Ähnlich sehen Prognosen für Hamburg und Schleswig-Holstein aus.

Auflockerungen am Mittwoch, Schauer zum Wochenende

Für Mittwoch werden weiter Niederschläge erwartet. Landesweit sind laut Vorhersage im gesamten Norden gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter möglich. Im Laufe des Tages lockert sich das Wetter allerdings zunehmend auf. Zum Wochenende soll es in Küstennähe eher trocken bleiben - während etwa im südlichen Niedersachsen weiter Schauer und Gewitter erwartet werden.

