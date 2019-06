Stand: 19.06.2019 19:45 Uhr

Unwetter im Norden: Auf Hitze folgen Blitze

Über Norddeutschland braut sich etwas zusammen - und stellenweise hat es sich bereits entladen. Der Deutsche Wetterdienst hat Unwetterwarnungen für Teile Niedersachsens, Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns herausgegeben. Bei schwülen 28 bis 32 Grad zieht eine Gewitterfront aus Richtung Emsland und Nordfriesland auf. Mancherorts hat es schon Regen, Blitz und Donner gegeben. Am Abend bis in die Nacht sind örtlich Starkregen mit Niederschlägen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter, Hagelschauer und schwere Sturmböen möglich. Diese können den Meteorologen zufolge an einigen Orten Geschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometer erreichen.

Unwetter: Hagelschauer in Leer 19.06.2019 17:00 Uhr Im Landkreis Leer sind am Mittwoch kirschgroße Hagelkörner niedergegangen. Der Deutsche Wetterdienst warnt: Das Unwetter soll sich am Abend über weiten Teilen des Landes entladen.







Überschwemmte Straßen in Niedersachsens Süden

Im Süden Niedersachsens sind bereits unwetterartige Regenfälle niedergegangen, Straßen wurden überschwemmt. In Uslar (Landkreis Northeim) wurden laut Polizei durch den Wasserdruck Gullydeckel aus den Fassungen gedrückt. In Einbeck werden nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbands Northeim Sandsäcke gefüllt, um Gebäude vor Überflutung zu schützen. In Hardegsen riss eine Oberleitung.

Temperaturen sinken um bis zu zehn Grad

Auch in Schleswig-Holstein hat es am Nachmittag bereits Gewitter gegeben, die Schäden waren aber eher gering. Teile des Landes sind am Abend jedoch weiter von schwerem Gewitter mit Orkanböen sowie Starkregen und Hagel bedroht. Die Meteorologen warnen vor zwei Zentimeter großen Hagelkörnern. In Hamburg könnten sie sogar noch etwas größer ausfallen. Die Temperaturen gehen stellenweise um zehn Grad Celsius nach unten. Auch in Mecklenburg-Vorpommern soll es am Abend zu lokal eng begrenzten Wärmegewittern kommen. Für die Nacht sind Schauer und einzelne regionale Gewitter angekündigt.

Unwetter-Sommer: Immer wieder Starkregen, Hagel und schwere Stürme

In den vergangenen Wochen hatten norddeutschlandweit mehrfach schwere Unwetter zu Überschwemmungen, Hagel- und Sturmschäden geführt. In Niedersachsen war vor allem der Bereich um Hildesheim stark betroffen. Im Alten Land zerstörten Hagelkörner einen Teil der Apfelernte.

