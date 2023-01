Unwetter an der Küste: Erste Fähren fallen aus Stand: 15.01.2023 12:52 Uhr Wegen der aktuellen Wetterwarnungen für Nord- und Ostseeküste haben mehrere Reedereien ihre Fahrpläne geändert. Auch im Binnenland erwartet die Menschen heute stürmisches Wetter.

Bis zum frühen Abend gilt an der gesamten Nordseeküste und auf den Inseln eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Böen können dort Windgeschwindigkeiten von 115 Kilometer pro Stunde erreichen. Die Fährverbindungen zwischen Neuharlingersiel und Spiekeroog werden deshalb vorgezogen, der Frisia-Inselexpress nach Norderney und Juist fällt heute aus - die Inselfähren fahren bislang noch. An der Ostseeküste, wo markantes Wetter droht, hat die Reederei Scandlines für den Nachmittag Fahrten zwischen Rostock und Dänemark abgesagt.

Im Harz stehen Seilbahnen und Lifte heute still

In der Nähe von Schauern und in exponierten Lagen sind dem DWD zufolge auch im Binnenland schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich. Im Harz erwarten die Meteorologen gebietsweise Regen zwischen 30 und 40 Litern pro Quadratmeter. Seilbahnen und Lifte bleiben heute unter anderem am Wurmberg in Braunlage, am Matthias-Schmidt-Berg in St. Andreasberg und am Bocksberg in Hahnenklee geschlossen.

Unwetter im Binnenland: Wälder meiden

Die Niedersächsischen Landesforsten warnen davor, Waldgebiete zu betreten, vor allem in den höheren Lagen von Harz und Solling. Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre hätten Bäume und Baumteile absterben lassen, erklärte Präsident Klaus Merker. Diese drohten durch den Wind abzubrechen. Die Deutsche Bahn rechnet mit Problemen im Zugverkehr: Sie rät Kundinnen und Kunden, sich vor ihrer Abfahrt zu informieren, ob und wann die Züge fahren.

Feuerwehr: Besondere Vorsicht auf der Straße

Der Kreisfeuerwehrverband Aurich mahnt, Gartenmöbel und Mülltonnen zu sichern sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Baugerüste und Werbeschilder sollten darauf überprüft werden, ob sie einen sicheren Halt haben, heißt es. Eine Gefahr gehe zudem von möglicherweise herunterfallenden Dachziegeln aus. Wer auf der Straße unterwegs ist, solle besonders wachsam sein: Umgestürzte Bäume und herabfallende Äste könnten auch für Radfahrer und Fußgänger gefährlich werden.

Kommende Woche wird es im Norden kälter

Ab Montag soll es dann kälter werden. In Mecklenburg-Vorpommern rechnen die Expertinnen und Experten mit Temperaturen zwischen 4 und 6 Grad, in Schleswig-Holstein und Hamburg um die 5 Grad. Im Oberharz sagt der DWD Temperaturen um null Grad voraus - es könnte also Schnee fallen. Möglicherweise ist in den nächsten Wochen sogar Wintersport möglich.

