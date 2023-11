Unwetter: Sturm "Ciarán" tobt über Norddeutschland Stand: 02.11.2023 22:11 Uhr Die Ausläufer von Orkantief "Ciarán" sind am Donnerstag über den Norden von Deutschland gezogen. Im Harz starb eine Frau durch einen umstürzenden Baum. An der Nordsee soll es auch am Freitag stürmisch bleiben.

Der Sturm bestimmte am Donnerstag vor allem in der Mitte und im Süden von Niedersachsen das Wetter. Eine 46-Jährige aus Bayern starb am Rammelsberg bei Goslar während eines Familienausflugs durch einen umstürzenden Baum. Das Unwetter fiel laut Kreisfeuerwehrverband Goslar deutlich stärker als erwartet aus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den Harz vor allem in höheren Lagen Sturmböen prognostiziert, auf dem Brocken wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde erwartet. Im Raum Goslar rückte die Feuerwehr bis zum Nachmittag zu 36 Einsätzen aus, im Landkreis Hildesheim waren es laut Polizei 16 Einsätze.

Wegen des Sturms: Flüge am Flughafen Hannover gestrichen

An mehreren Orten in Zentral- und Südniedersachsen stürzten Bäume auf Fahrbahnen - unter anderem auf der A7 zwischen Hildesheim und Derneburg-Salzgitter. Einige Landstraßen waren wegen umgestürzter Bäume zeitweise gesperrt. Die L485 zwischen Langenholzen und Wriesbergholzen bei Alfeld (Landkreis Hildesheim) bleibt einem Polizeisprecher zufolge bis voraussichtlich Montag gesperrt. Auch der Flughafen Hannover war von dem Sturm betroffen: Einzelne Flüge mussten gestrichen werden. Die Schnellfähre "WattnExpress" nach Spiekeroog fuhr ebenfalls nicht, wie die Schifffahrts- und Kurverwaltung der Insel mitgeteilt hatte.

DWD: Weiterhin stürmisches Wetter an der Nordseeküste

Bis Freitagnachmittag warnt der Deutscher Wetterdienst (DWD) vor Sturmböen an der Nordseeküste mit Windgeschwindigkeiten bis 85 Kilometer pro Stunde. Im Nordseeumfeld können Schauer auftreten. Ansonsten ist es gebietsweise länger trocken, auch die Sonne zeigt sich. Die Temperaturen sollen am Freitag auf bis zu 12 Grad klettern.

