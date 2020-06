Stand: 15.06.2020 14:36 Uhr - Hallo Niedersachsen

Unwetter: Städte räumen auf - Probleme auf A7

Das Unwetter am Wochenende hat vielerorts in Niedersachsen gewütet und stellenweise schwere Schäden angerichtet. Aufgeräumt wird jetzt unter anderem im südlichen Landkreis Vechta: Vor vielen Geschäften in der Dammer Innenstadt liegt durchnässter Müll, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. In mehreren Geschäften werde Dreck beseitigt. Ein Autohaus musste nach Angaben des Geschäftsführers mehrere Lkw-Ladungen Schlamm wegfahren lassen. Der Einsatzschwerpunkt am Sonnabend war das Krankenhaus: Dort drohte die Stromversorgung auszufallen. Laut Feuerwehr fielen innerhalb von 20 Minuten 100 Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel, selbst Rückhaltebecken liefen über.

Blitzeinschläge und Überschwemmungen nach Unwetter Hallo Niedersachsen - 14.06.2020 19:30 Uhr Keller liefen voll, Straßen wurden überflutet und Bäume umgerissen: Schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel haben die Feuerwehr in mehreren Regionen Niedersachsens in Atem gehalten.

Bäume und Äste blockieren Straßen

Aufräumarbeiten waren auch im Landkreis Peine notwendig. In Edemissen war eine Eiche auf eine Straße gefallen. Orkanböen hatten während eines Gewitters mit Starkregen zudem dicke Äste auf die Kreisstraße 18 gefegt, weitere Bäume drohten umzustürzen. In Weyhausen im Landkreis Gifhorn war am Wochenende ein Supermarkt samt Parkplatz überflutet worden. In den Landkreisen Goslar und Helmstedt sowie in Salzgitter und Braunschweig liefen Keller und Straßen voll Wasser.

A7: Unfall-Schwerpunkt Dreieck Drammetal

Auf der Autobahn 7 gab es zahlreiche Unfälle, die mit dem Unwetter zu tun hatten. Sieben Unfälle ereigneten sich nach Angaben der Polizei Göttingen am Montagmorgen allein zwischen Seesen (Landkreis Goslar) und Lutterberg (Landkreis Göttingen). Verletzt wurde demnach niemand, es blieb bei Blechschäden. Die Polizei warnte am frühen Montagmorgen weiter vor Gefahr durch gewittrigen Starkregen auf der A7 zwischen der Landesgrenze zu Hessen und dem Dreieck Drammetal. Dort hatte es bereits am Wochenende mehrere Unfälle gegeben.

Ostfriesland und Emsland: Brände durch Blitze

Mit Blitzeinschlägen hatte die Feuerwehr am Wochenende ebenfalls zu tun. In Herzlake (Landkreis Emsland) wurde ein Wohnhaus vom Blitz getroffen. Die Bewohner hätten noch selbst versucht, den entstandenen Brand zu löschen. Die Feuerwehr musste die Personen nach eigenen Angaben aus dem Haus holen. Nach einem Blitzeinschlag in ein Einfamilienhaus in Ostrhauderfehn (Landkreis Leer) entzündete sich laut Feuerwehr der Dachstuhl. Das halbe Dach sei durch Feuer zerstört worden. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtete, schlugen in Wolfenbüttel gleich mehrere Blitze in ein Wohngebäude ein.

