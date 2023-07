Unwetter: Orkanböen und Starkregen im Norden erwartet Stand: 04.07.2023 16:16 Uhr Ein Sturmtief fegt am Mittwoch über Norddeutschland hinweg. Laut Deutschem Wetterdienst trifft es besonders Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Auch Gewitter und Starkregen sind angekündigt.

Das Sturmtief zieht von den Niederlanden in Richtung Dänemark und trifft dabei am Mittwochvormittag zuerst auf den Norden und Nordwesten Niedersachsens, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dem NDR sagte. In küstennahen Gebieten könnten laut Prognose vereinzelt Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten um 120 Kilometer pro Stunde auftreten, im Binnenland sei mit Sturmböen zu rechnen. Ab dem Nachmittag erreiche das Sturmtief auf Schleswig-Holstein, wo ebenfalls mit Orkanböen zu rechnen sei. "Das wird recht ruppig werden", sagte die Sprecherin. Auch in Hamburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern werden morgen Sturmböen, zum Teil auch schwere Sturmböen, erwartet. An der Küste in Mecklenburg-Vorpommern seien auch orkanartige Böen möglich.

Starkregen mit bis zu 30 Litern in Küstennähe

Darüber hinaus sind nach Angaben der DWD-Sprecherin auch Gewitter mit "schauerartig verstärktem Regen" möglich. Diese sollen demnach in der kommenden Nacht zuerst Niedersachsen treffen und am Mittwoch auch Schleswig-Holstein erfassen. "Das kann auch mal kräftig sein mit Starkregen", so die Sprecherin. In Küstennähe könnten 15 bis 20 Liter Regen pro Stunde fallen. Dort, wo wiederholt Schauer herunterkommen, könnten es über mehrere Stunden auch bis zu 30 Liter werden.

Gefahr: Umstürzende Bäume und herabfallende Dachziegel

Probleme sieht die DWD-Sprecherin durch den Sturm vor allem durch umstürzende Bäume auf den Straßen- und Bahnverkehr zukommen. Da die Bäume alle belaubt seien, böten sie viel Angriffsfläche. Auch könne es zu Schäden an Gebäuden kommen und Dachziegel könnten herunterfallen. "Man muss sich in dem Zeitraum gut überlegen, ob man vor die Tür geht", warnte die Meteorologin. Im Laufe des morgigen Abends werde der Sturm im niedersächsischen Binnenland nachlassen, in der Nacht zu Donnerstag dann auch in Schleswig-Holstein. Dann sei der Sturm erst einmal vorbei, sagte die Sprecherin.

