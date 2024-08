Unwetter: Feuerwehr rettet Menschen aus Steinhuder Meer Stand: 25.08.2024 10:01 Uhr Kräftige Gewitter mit Sturmböen sind am Samstagabend über Niedersachsen gezogen. Am Steinhuder Meer endete eine Veranstaltung mit einem Rettungseinsatz. Viele Besucher gerieten auf ihren Booten in Not.

Um das Feuerwerk anzusehen, sind am Samstagabend viele Menschen mit Stand-Up-Paddelboards sowie kleinen und großen Booten auf dem Wasser des Steinhuder Meers unterwegs gewesen. "Mit dem letzten Knall des Feuerwerks haben wir - wie aus dem Nichts - schätzungsweise sieben bis acht Windstärke bekommen," sagte Stadtfeuerwehrsprecher Ruven Rintelmann. "Das habe ich persönlich auch noch nicht erlebt." Daraufhin seien viele Boote manövrierunfähig geworden und havariert, so Rintelmann. Nach Angaben der Feuerwehr Wunstorf mussten 14 Menschen aus dem Wasser gerettet werden. Ernsthaft verletzt wurde aber niemand, sagte Marvin Nowak, Sprecher der Feuerwehr Wunstorf dem NDR Niedersachsen am Sonntag. Neben der Feuerwehr sind zahlreiche Wasserrettungszüge aus der Region im Einsatz gewesen. Auch fünf Drohnen mit Wärmebildkameras und Scheinwerfern haben das Meer abgesucht.

Umgestürzte Bäume und beschädigtes Flugzeug

Auch andernorts haben Gewitter am Samstagabend Schäden verursacht. In Leer hat eine Sturmböe ein geparktes Ultraleichtflugzeug auf dem Flugplatz Leer-Papenburg erfasst und durch die Luft gewirbelt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde das Flugzeug durch den Windstoß aus seiner Verankerung gerissen und landete neben dem Rollfeld auf dem Dach. Weil dabei auch der Tank beschädigt wurde und Kraftstoff austrat, bedeckte die Feuerwehr das Flugzeug mit Löschschaum, um der Brandgefahr entgegenzuwirken. Durch die Sturmböen wurden mindestens drei weitere Flugzeuge beschädigt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. In Emden stürzten am Samstagabend infolge des Unwetters mehrere Bäume um. Einer landete auf einem Gehweg, ein anderer Baum stürzte auf fünf geparkte Autos und beschädigte sie zum Teil stark.

Auch heute vereinzelte Schauer und Gewitter möglich

Auch heute Vormittag sind vor allem an der Nordsee vereinzelt starke Gewitter mit stürmischen Böen bis zu 65 Kilometer pro Stunde (Windstärke 8) möglich, wie der Deutschem Wetterdienst (DWD) mitteilte. Außerdem könnte es zunächst in der Nordhälfte Niedersachsens regnen. Zum Nachmittag lockert es laut DWD vielerorts auf. Die Tageshöchstwerte sollen bei 22 Grad liegen, mit 18 Grad sei es im Oberharz und auf den Inseln deutlich kühler, so der DWD.

