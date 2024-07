Unwetter: Blitz trifft Kind und Jugendlichen in Delmenhorst Stand: 21.07.2024 18:12 Uhr Über weite Teile Niedersachsens zieht zur Stunde ein Unwetter hinweg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor eine Warnung herausgegeben. In Delmenhorst schlug ein Blitz in einen Park ein.

Wie ein Polizei-Sprecher NDR Niedersachsen bestätigte, wurden dabei ein Kind und ein Jugendlicher getroffen. Sie mussten reanimiert werden und wurden per Hubschrauber in umliegende Kliniken gebracht. In Goslar sorgen starke Regenfälle für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Zahlreiche Straßen in der Innenstadt stehen unter Wasser, heißt es von der Polizei. Im benachbarten Bad Harzburg wurde wegen Starkregen und Gewitter der zweite Renntag der Galopprennwoche vorzeitig abgebrochen. In Hannover wurde das Kleine Fest im Großen Garten in Herrenhausen abgesagt. Am späten Nachmittag bekräftigte der DWD seine Unwetterwarnung für Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Auf die Hitze könnte Hagel folgen

Hoch "Frederik" hatte am Samstag fast überall im Norden für Temperaturen von mehr als 30 Grad gesorgt. Für weite Teile Norddeutschlands galt auch am Sonntag noch eine Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes. Von Westen her ziehen allerdings immer mehr Wolken auf und gebietsweise gab es ab dem Nachmittag teils kräftige Schauer oder Gewitter, örtlich auch mit Starkregen und Hagel, so die Warnung des DWD. Auch über Hamburg und Schleswig-Holstein ziehen ab dem späten Nachmittag von Südwesten her starke Gewitter mit örtlichem Starkregen.

Gewitter ziehen in der Nacht langsam ab

Verantwortlich für den Wetterumschwung ist Tief "Heike", das im Tagesverlauf das Hochdruckgebiet "Frederik" verdrängt. Laut DWD treffen die aufkommenden Unwetter neben Südniedersachsen unter anderem auch die Landkreise Lüneburg und Uelzen sowie Regionen südlich der A2. Demnach ist heftiger Starkregen möglich, der gebietsweise auch mehrere Stunden dauern und teilweise bis zu 40 Liter Niederschlag pro Stunde bringen kann. Auch schwere Sturmböen bis 75 Kilometer pro Stunde und Hagel seien möglich. Die Gewitter sollen erst in der Nacht auf Montag langsam nach Osten abziehen.

