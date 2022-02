Unterrichtsausfall: Schüler sollen Aufgaben online erledigen Stand: 23.02.2022 09:54 Uhr Niedersachsens Schüler sollen laut Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) künftig auch bei kurzen Unterrichtsausfällen mit Lernmaterialien versorgt werden - mithilfe einer Notfallreserve.

Diese Notfallreserve an Unterrichtsaufgaben soll nach dem Plan des Ministers künftig auf dem Bildungsserver lagern. Inspiration waren offenbar die Ereignisse von vergangener Woche: Wegen des Unwetters, bei dem gleich drei Stürme - "Ylenia", "Zeynep" und "Antonia" - aufeinander folgten, kam es zu Unterrichtsausfällen ohne ein entsprechendes Lernangebot. Das solle sich nicht wiederholen, so Tonne.

VIDEO: Der Video-Überblick: Orkantief "Zeynep" wütet in Niedersachsen (1 Min)

Stürme: Notbetreuung hatte Vorrang

Demnach sei es am vergangenen Donnerstag nicht möglich geweseb, kurzfristig ein Distanz-Lernangebot auf die Beine zu stellen - trotz der Erfahrungen aus dem coronabedingten Homeschooling. "Wetterereignisse kommen leider sehr kurzfristig", hatte Kultusminister Tonne am Mittwoch zuerst der der Zeitung "Neue Presse" gesagt. Stattdessen habe die Organisation einer Notbetreuung Vorrang gehabt. In vergleichbaren Situationen sollen Lehrkräfte nun künftig auf einen digitalen Pool von Aufgaben verweisen können - "so dass Schülerinnen und Schüler zumindest Aufgaben erledigen können", so Tonne.

