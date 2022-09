Unglück in den Alpen: Bergsteiger aus Niedersachsen vermisst Stand: 19.09.2022 21:06 Uhr In den bayerischen Alpen ist ein Bergsteiger aus Niedersachsen abgestürzt. Rettungskräfte suchen seit Sonnabend nach ihm, mussten den Einsatz aber am Montag wegen des schlechten Wetters unterbrechen.

Bei dem Unglück hatte sich der 24-Jährige beide Arme gebrochen und am Kopf verletzt. So hatte er es angegeben, als er den Notruf absetzte. Danach ging der Kontakt zu dem jungen Mann verloren. Wegen schlechten Wetters haben die Rettungskräfte die Suche am Montag unterbrochen. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet, kann sie höchstwahrscheinlich erst am Mittwoch fortgesetzt werden. Denn erst dann soll sich das Wetter deutlich bessern.

Abgerutscht in 2.400 Metern Höhe

Bei der Suche kommt nach Informationen des BR ein Gerät zum Einsatz, das Halbleiter in Handys oder Notebooks orten kann. Der 24-Jährige hatte bei seinem Notruf angegeben, in einer geschätzten Höhe von rund 2.400 Metern eine größere Strecke abgerutscht zu sein. Er sei in absturzgefährliches Gelände geraten und habe Schwierigkeiten, nicht weiter abzustürzen, berichtete der BR.

