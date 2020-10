Ungeliebte Zeitumstellung: Es wird weiter an der Uhr gedreht Stand: 23.10.2020 11:53 Uhr Am Sonntagmorgen werden die Uhren auch in Niedersachsen von der Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt. Die geplante Abschaffung auf europäischer Ebene lässt auf sich warten.

In Niedersachsen erinnerten jetzt die Landtags-Grünen daran, dass sich der Landtag bereits im Oktober vergangenen Jahres für eine baldige Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen habe. "Auch nach der Corona-Krise vergeht die Zeit bis zur nächsten Zeitumstellung bekanntlich schnell. Und das Votum der Bevölkerung war gerade in Deutschland und in Niedersachsen sehr eindeutig für ein Ende des alljährlichen Vor- und Zurückdrehens der Uhren", sagte der europapolitische Sprecher der Landtags-Grünen Dragos Pancescu auf Nachfrage von NDR.de.

Videos 2 Min Immer Sommerzeit: Ein Problem für die Atomuhr? Bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig wird die Zeit für ganz Europa vorgegeben. Was würde ein Wegfall der Zeitumstellung für die Atomuhren bedeuten? (31.08.2018) 2 Min

Abschaffung derzeit kein großes Thema

Die für viele Deutsche leidige Zeitumstellung sollte eigentlich 2021 europaweit abgeschafft werden. Dafür hatte das EU-Parlament bereits im März 2019 votiert - und zwar mit deutlicher Mehrheit. Vorausgegangen war eine EU-weite Online-Umfrage, bei der 84 Prozent der 4,6 Millionen Teilnehmer für das Ende der Zeitumstellung gestimmt hatten. Doch zunächst müssten alle EU-Mitgliedsstaaten über die Abschaffung abstimmen. Aus Diplomatenkreisen verlautete jedoch, dass das Thema während der laufenden deutschen Ratspräsidentschaft nicht mehr groß diskutiert werde.

Negative Auswirkungen auf den Biorhythmus

Dabei bringt das halbjährliche Drehen an der Uhr tatsächlich auch soziale Probleme mit sich. Zwei Umfragen zufolge, in Auftrag gegeben von der in Hannover ansässigen Kaufmännischen Krankenkasse (KKH), sorgen die Zeitumstellungen für Zoff in Familien. Vor allem Kinder hätten damit Probleme. Demnach hat im vergangenen Jahr mehr als jede zweite Mutter infolge der Zeitumstellung negative Auswirkungen bei ihren Kindern unter zwölf Jahren beobachtet. 57 Prozent der Mütter stellten Einschlafprobleme ihrer Kinder fest. 46 Prozent gaben an, dass der Nachwuchs nur schwer aus den Federn komme, 35 Prozent empfanden ihre Kinder tagsüber als gereizter oder müder als gewöhnlich. Die Umstellung der Uhren bringe aber auch den Biorhythmus vieler Erwachsener durcheinander, vor allem von Frauen, zitierte die KKH weiter aus ihrer Studie. Im vergangenen Jahr habe knapp die Hälfte der Umfrageteilnehmer berichtet, dass sich die Zeitumstellung bei ihnen spürbar bemerkbar mache, sei es durch Müdigkeit (30 Prozent) oder Gereiztheit (21 Prozent).

Weitere Informationen Zeitumstellung: Am Sonntag endet die Sommerzeit Die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt. Morgens wird es dann früher hell - abends eher dunkel. (16.10.2020) mehr Chronobiologie: Ist die Zeitumstellung schädlich? Die innere Uhr steuert zahlreiche lebenswichtige Vorgänge im Körper. Die Zeitumstellung im Herbst und Frühling kann die innere Uhr bei einigen Menschen für Wochen aus dem Takt bringen. (30.10.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.10.2020 | 17:00 Uhr