Bad Harzburg: 88-Jährige fährt vor Schule in Menschengruppe

Stand: 24.05.2023 11:38 Uhr

Eine 88-Jährige hat am Mittwochmorgen vor einer Grundschule in Bad Harzburg (Landkreis Goslar) mehrere Menschen mit ihrem Auto erfasst. Drei schwer verletzte Unfallopfer wurden in Krankenhäuser geflogen.