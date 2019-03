Stand: 31.03.2019 19:55 Uhr

Unfälle zu Saisonbeginn: Zwei Motorradfahrer tot

Am Wochenende sind auf Niedersachsens Straßen zwei Motorradfahrer gestorben und weitere verletzt worden. In Schapen (Landkreis Emsland) starb ein 52-Jähriger, als dessen Motorrad mit einem abbiegenden Auto zusammenstieß. Ersthelfer hätten versucht, den Mann zu reanimieren, sagte ein Polizeisprecher. Seine Verletzungen seien allerdings so schwer gewesen, dass er vor Ort starb. Bereits am Sonnabend war ein junger Mann bei einem Unfall in Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ums Leben gekommen. Der 21-Jährige war nach ersten Erkenntnissen zu schnell durch eine Kurve gefahren und von der Straße abgekommen. Er prallte anschließend gegen ein Straßenschild und verletzte sich tödlich am Oberkörper.

Schwer Verletzte auf A1 in Seevetal und in Pattensen

Schwer verletzt wurde zu Beginn der Motorradsaison zudem ein 44-Jähriger, der am Sonnabend auf der A1 bei Seevetal (Landkreis Harburg) zwischen Motorrad und Leitplanke eingeklemmt wurde. Der Polizei zufolge war er vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und mit seinem Motorrad von der Fahrbahn gerutscht. Nachdem die Feuerwehr ihn befreit hatte, wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. In Pattensen (Region Hannover) übersah am selben Tag ein 75 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen einen Motorradfahrer. Der 55-Jährige konnte mit seinem Zweirad nicht mehr ausweichen, prallte gegen das Auto und stürzte in einem Straßengraben. Dabei wurde der Mann schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

