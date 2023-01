Unfälle und Verletzte durch Glätte auf Niedersachsens Straßen Stand: 26.01.2023 12:02 Uhr Glatte Straßen haben Donnerstag in Niedersachsen zu zahlreichen Unfällen geführt. Landesweit gab es laut Polizei Probleme im Berufsverkehr. Mehrere Menschen wurden teilweise lebensgefährlich verletzt.

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin schwebt in Lebensgefahr, nachdem sie mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. In Lastrup bei Cloppenburg war ein Auto bei zu hohem Tempo von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gestoßen. Die 21 und 22 Jahre alten Insassen wurden schwer verletzt. In Ohne (Landkreis Grafschaft Bentheim) kam eine junge Autofahrerin von der glatten Straße ab und wurde im Auto eingeklemmt.

Viele Patienten in Notaufnahmen - Klinik sagt Operationen ab

In Stadt und Landkreis Osnabrück gab es bis zum Mittag mindestens 19 Verkehrsunfälle. Zeitweise staute sich der Verkehr nach dem Unfall auf mehreren Kilometern. Allein in die Notaufnahme des Klinikums Osnabrück seien innerhalb von drei Stunden 40 Menschen gekommen, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" - darunter zahlreiche Fußgänger und Radfahrer, die gestürzt waren. Das Marienhospital habe für Donnerstag sämtliche geplanten Operationen abgesagt.

Stau auf der A2 nach mehreren Unfällen

Auf der A2 in Höhe Langenhagen kam es auf glatter Fahrbahn am Morgen ebenfalls zu mehreren Unfällen mit sieben beteiligten Fahrzeugen und zwei Verletzten. In der Folge bildeten sich in beiden Richtungen wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten Staus, die zu erheblichen Behinderungen führten. Auf der A28 bei Westerstede rutschte in der Nacht ein 40-Tonner von der Fahrbahn und landete in einer Leitplanke. Die Fahrerin des Sattelzugs blieb laut Polizei unverletzt.

Mehrere Glätteunfälle auf der A27

Auf der A27 gab es zwischen Achim und Walsrode in der Nacht mehrere Glatteis-Unfälle. Gegen 5 Uhr rutschte ein Auto bei Langwedel gegen die Leitplanke und stieß anschließend mit einem Lkw zusammen. Gegen 6.30 Uhr rutschte ein Lkw zwischen Langwedel und Achim-Ost in die Leitplanke. Etwas später landete ein Wagen zwischen Verden-Ost und Walsrode im Straßengraben. Mindestens ein Autofahrer soll schwer verletzt worden sein.

Wetterexperten kündigen weiter gefrierenden Regen an

In der Nacht zum Freitag sind für Süd- und Ostniedersachsen weitere Niederschläge angekündigt, im Süden oft als Schnee, sonst als Regen oder Schneeregen. Vereinzelt ist auch gefrierender Regen mit Glätte möglich.

