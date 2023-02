Unbekannter schießt auf Auto - Frau schwer verletzt

Stand: 10.02.2023 18:45 Uhr

In Delmenhorst hat am Nachmittag ein Unbekannter auf ein Auto geschossen. Eine Kugel durchschlug eine Seitenscheibe und traf die Frau am Kopf. Sie wurde schwer verletzt. Der Täter ist flüchtig.