Umweltministerium gibt weitere Wölfe zum Abschuss frei Stand: 20.01.2022 12:32 Uhr In Niedersachsen dürfen zwei weitere Wölfe abgeschossen werden. Das Land hat dafür Ausnahmegenehmigungen erteilt. Es geht um Tiere aus den Rudeln in den Landkreisen Osterholz und Cuxhaven.

Wie ein Sprecher des Umweltministeriums in Hannover sagte, werden diese Rudel für Nutztierrisse verantwortlich gemacht. Zuvor hatten Medien berichtet, dass jeweils ein Wolf der Rudel in Garlstedt und in Schiffdorf getötet werden dürften. Das Umweltministerium gibt in der Regel keine Auskünfte zu laufenden Genehmigungen, um Beteiligte und Jäger zu schützen. Ein Ministeriumssprecher sagte, man gehe auch weiterhin nicht von sich aus an die Öffentlichkeit, sondern bestätige nur bereits bekannte Informationen.

Videos 4 Min Falscher Wolf erschossen: Kritik an Wolfsverordnung Zwei Tiere sind zum Abschuss freigegeben, doch ein anderes wurde geschossen: wahrscheinlich eine Jungwölfin. (11.01.22) 4 Min

Zuletzt "Fehlabschuss" im Amt Neuhaus

Der vereinzelte Abschuss der streng geschützten Wölfe wird von Naturschützern immer wieder scharf kritisiert. Das Umweltministerium verweist darauf, dass laut Bundesnaturschutzgesetz das Töten einzelner Tiere erlaubt sei, wenn andere Maßnahmen nicht wirken. Zuletzt war im Landkreis Lüchow-Dannenbergeine junge Wölfin abgeschossen worden. Die Ausnahmegenehmigung war aber wohl für ein anderes Tier erteilt worden. Die Tierrechtsorganisation Peta hatte deshalb Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Lüneburg gestellt.

