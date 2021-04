Umfrage zum Wolf: NABU sieht hohe Akzeptanz in Niedersachsen Stand: 30.04.2021 14:42 Uhr Zum Thema "Wölfe in Deutschland" hat der Naturschutzbund (NABU) eine bundesweite Umfrage in Auftrag gegeben. Für Niedersachsen sind die Ergebnisse jedoch kaum aussagekräftig.

Der NABU, der als Naturschutzorganisation die Rückkehr der Wölfe begrüßt, erkennt in den Ergebnissen der Umfrage unter den Niedersachsen eine hohe Wolfs-Akzeptanz. Laut der vom Meinungsforschungsinstitut Forsa durchgeführten Umfrage finden es 69 Prozent der Befragten aus Niedersachsen erfreulich, dass der Wolf die Landschaft wieder bereichert. 70 Prozent der Umfrage-Teilnehmenden finden, dass Wölfe in Deutschland leben sollten, auch wenn es teilweise zu Problemen kommt. Bei einer Anzahl von lediglich 200 Befragten bei einer Einwohnerzahl von rund 8 Millionen Niedersachsen sind die Ergebnisse jedoch nur wenig aussagekräftig.

Repräsentative Studie auf Bundesebene

Auf Bundesebene ist die Befragung laut Forsa mit einer Teilnehmenden-Zahl von 2.360 Menschen ab 18 Jahren repräsentativ. Befragt wurden sie den Angaben zufolge im Zeitraum 15. bis 26. März dieses Jahres. Bundesweit zeigten sich den Ergebnissen zufolge 77 Prozent der Befragten erfreut darüber, dass der Wolf wieder die Landschaft bereichert. 76 Prozent fanden, dass die Tiere auch dann hier leben sollten, wenn es teilweise zu Problemen kommt.

Befragte Niedersachsen sehen Wolfs-Rückkehr auch kritisch

Laut den Ergebnissen der Studie sind die Menschen in Niedersachsen beim Thema Wolf kritischer als der Bundesdurchschnitt. So gaben 62 Prozent der Befragten an, dass die Rückkehr des Wolfes nach Deutschland Risiken birgt, während dieser Aussage im Bundesdurchschnitt nur 49 Prozent zustimmten. 26 Prozent der Niedersachsen erwarten zudem wirtschaftliche Nachteile durch die Rückkehr des Wolfes - bundesweit waren es nur 15 Prozent. Auch sind 79 Prozent der befragten Niedersachsen dafür, dass einzelne Wölfe, die Probleme verursachen, notfalls getötet werden müssen - bundesweit stimmten dem 65 Prozent der Studien-Teilnehmenden zu.

Kaum Akzeptanz-Unterschied zwischen Stadt und Land

Der NABU weist darauf hin, dass in Regionen mit Wölfen die Ablehnung der Tiere nur geringfügig höher ist als in anderen Teilen des Landes, in denen es keine Wölfe gibt. Diese Aussage gilt allerdings nur für die bundesweite Befragung. Speziell für Niedersachsen weist die Studie dazu keine Ergebnisse aus. Bereits in den Jahren 2015 und 2018 hatte Forsa im Auftrag des NABU die Menschen bundesweit zum Thema Wölfe befragt. Seitdem hat die Akzeptanz der Wölfe kontinuierlich leicht abgenommen.

