Umbau am Bahnhof Hannover: Fernverkehr betroffen

Der große Umbau geht in die nächste Runde und viele Bahnreisende werden ab heute Geduld brauchen, wenn sie vom Hauptbahnhof Hannover reisen. Viele Züge werden von anderen Gleisen abfahren. Grund dafür sind die heute beginnenden Arbeiten an den Gleisen 4 bis 9. Besonders betroffen ist nach Angaben der Deutschen Bahn der Fernverkehr: Hier müssen sich Fahrgäste darauf einstellen, dass es auf vielen Strecken bis zu 20 Minuten länger dauern kann. Ein Sprecher der Bahn sagte NDR 1 Niedersachsen, dass einige Haltestellen zeitweise auch gar nicht angefahren werden - dafür würden aber alternative Haltestellen bedient.

Kosten von insgesamt 22 Millionen Euro erwartet

Insgesamt noch 13 Jahre sind für den Umbau vorgesehen. Nach den Weichenarbeiten in den Gleisen sollen neue Bodenleitstreifen für Blinde, neue Informationstafeln an den Bahnsteigen sowie der Einbau neuer Dächer in den Wartebereichen folgen. Auch Fahrstühle und Rolltreppen sollen modernisiert werden. Die Kosten für die Arbeiten belaufen sich auf geschätzte 22 Millionen Euro - Stand jetzt. Der Hauptbahnhof Hannover ist einer der höchst frequentierten Bahnhöfe Deutschlands, ein Knotenpunkt mit Verbindungen in alle Himmelsrichtungen. Etwa 250.000 Fahrgäste nutzen täglich einen der 750 Züge des Nah-, Fern- und S-Bahn-Verkehrs.

