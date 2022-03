Ukraine: Weil besucht Geflüchtete in Bad Fallingbostel Stand: 03.03.2022 09:57 Uhr Ministerpräsident Stephan Weil besucht heute ein Ankunftszentrum der Landesaufnahmebehörde in Bad Fallingbostel. Dort trifft sich der SPD-Politiker mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen.

Bereits am Dienstag waren in dem Ankunftszentrum in Oerbke erste Geflüchtete aus der Ukraine eingetroffen. Dabei handelt es sich vor allem um Frauen und Kinder. Weil viele von ihnen durch die Erlebnisse der vergangenen Tage traumatisiert sind, findet der Besuch von Weil hinter verschlossenen Türen statt. Im Anschluss will sich der Ministerpräsident äußern.

