Ukraine-Krieg: Über 16.000 Menschen zu Friedenskette erwartet Stand: 24.02.2023 07:19 Uhr Am Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine sind heute in Niedersachsen zahlreiche Kundgebungen geplant. Die wohl spektakulärste Aktion findet zwischen Osnabrück und Münster statt.

Dort soll auf einer Strecke von rund 50 Kilometern eine Menschenkette für Frieden und Gerechtigkeit gebildet werden. In beiden Städte startet gegen 15 Uhr jeweils ein Abschnitt an den historischen Rathäusern. Um 16 Uhr wollen die Osnabrücker Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU), die Osnabrücker Landrätin Anna Kebschull (Grüne) und Bürgermeister Klaus Rosenau (Grüne) aus Münster sich in Ladbergen die Hand reichen und die Kette schließen. Zeitgleich sollen die Kirchenglocken läuten, anschließend ist eine Schweigeminute geplant. Gemeinsam wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Lied "Give Peace a Chance" von John Lennon singen.

Veranstalter: "Wir werden die Kette schließen"

Rund 16.500 Menschen hatten sich nach Angaben der Veranstalter bis Donnerstag angemeldet. Es sei auch damit zu rechnen, dass nicht angemeldete Menschen teilnehmen, sagte Johannes Bartelt von der Osnabrücker Friedensinitiative. "Wir werden auf jeden Fall die Kette zusammenbringen, wir haben genügend Menschen". Mögliche Lücken sollen mit bunten Bändern geschlossen werden. Zu der Aktion "Peace now" haben rund 100 Gruppen aufgerufen, darunter Kirchen, Gewerkschaften, Vereine, Parteien, Kommunen, Nachbarschaften und weitere Organisationen aus Osnabrück und dem Münsterland. In Osnabrück und Münster wurde vor 375 Jahren mit dem Westfälischen Frieden von 1648 das Ende des Dreißigjährigen Krieges besiegelt.

Kundgebungen in ganz Niedersachsen

Zum ersten Jahrestag des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine finden heute zahlreiche weitere Demonstrationen für den Frieden und ein Ende der Gewalt statt. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) spricht um 18 Uhr bei der Kundgebung "Lichter für den Frieden" auf dem Trammplatz vor dem Neuen Rathaus in Hannover. Auf dem Schlossplatz in Braunschweig formen ab 16.30 Uhr Menschen mit Kerzen ein Zeichen für den Frieden. In Lingen planen die Kirchen für Freitag ab 17.30 Uhr ein ökumenisches Friedensgebet auf Marktplatz. Weitere Veranstaltungen sind in Delmenhorst, Oldenburg und Emden angekündigt.

