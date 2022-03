Ukraine-Krieg: Private Unterkünfte für Geflüchtete gesucht Stand: 18.03.2022 15:00 Uhr Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen in Niedersachsen an, viele davon haben keine Angehörigen oder Freunde in Niedersachsen. So viele Menschen wie möglich sollen privat untergebracht werden.

Eine genaue Zahl der gestrandeten Menschen lasse sich so kaum erheben, sagen viele kommunale Behörden. Die Devise lautet: So viele Menschen wie möglich sollen privat untergebracht werden. Das Unterkommen bei Angehörigen oder auch Freunden scheint für die meisten Kriegsflüchtlinge die erste Wahl zu sein - doch viele haben gar keine Kontaktpersonen hier. In einigen Landkreisen werden Geflüchtete aus den Aufnahmestellen binnen zwei Tagen in Privatunterkünfte vermittelt. Menschen aus Niedersachsen, die Wohnraum für Geflüchtete anbieten können, sollten dies bei ihrem Landkreis oder ihrer Stadt tun. Wer über Wohnraum verfügt und ihn den betroffenen Menschen kostenlos zur Verfügung stellen möchte, kann dies auch online unter www.unterkunft-ukraine.de anbieten.

Wichtig: Zeit, Raum und Verlässlichkeit

Wer Menschen aufnehmen will, müsse allerdings einige Grundvoraussetzungen erfüllen, sagte eine Sprecherin des Landkreises Lüneburg: Vor allem Zeit und Raum für Geflüchtete sollten da sein. Verlässlichkeit sowieso, was noch einmal wichtiger bei minderjährigen Geflüchteten sei. Wer ein Kind aufnimmt, muss mit dem Jugendamt zusammenarbeiten und verpflichtet sich zu regelmäßigen Schulungen. Potzenzielle Gasteltern könnten sich bei den Jugendämtern melden.

Vorsicht vor Schleppern

Wer Geflüchteten dabei helfen möchte, eine private Unterkunft zu finden, sollte vorsichtig sein: Schlepper versuchen nach Angaben der Region Hannover zurzeit verstärkt, die Not der Flüchtenden auszunutzen. Gerade bei der Vermittlung von Privatwohnungen könne es dabei zu sexueller Ausbeutung kommen. "Es ist wichtig, dass Namen und Adressen dieser Unterkünfte bekannt sind und dokumentiert werden und dass alle Ankommenden zuerst registriert werden", so Petra Mundt, Gleichstellungbeauftragte der Region Hannover. "Werden den Frauen 'günstige Verdienstmöglichkeiten mit Unterkunft' angeboten, fragen Sie bitte kritisch nach und halten Sie den Kontakt mit den vermittelten Frauen und Kindern."

Menschenhändler nutzen Notlage aus

Vom Beratungs- und Schulungszentrum gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung wisse man, dass die Nachfrage unter Menschenhändlern derzeit hoch ist, so Mundt. Zudem wurden Fälle von Ukrainerinnen, die in die Fänge von Menschenhändlern gerieten, auch nach der Annexion der Krim 2014 gemeldet. "Ich finde es unerträglich, dass Frauen und Kinder, die dem Krieg in der Heimat entkommen sind, hier in vermeintlicher Sicherheit in die Fänge von Menschen kommen, die ihre Ausnahmesituation ausnutzen wollen", so Andrea Hanke, Sozialdezernentin der Region Hannover. "Wir werden alles dransetzen, hier für Schutz zu sorgen."

