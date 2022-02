Ukraine-Krieg: Mahnwachen, Solidarität und Gebete Stand: 25.02.2022 11:26 Uhr Angesichts des Krieges von Russland gegen die Ukraine rufen die Kirchen in Niedersachsen zu Friedensgebeten auf. In Hannover wird Ministerpräsident Weil heute Abend auf einer Kundgebung sprechen.

Die Kirchen wollen heute Abend mit Gebeten und Glockengeläut ein Zeichen gegen den Krieg setzen. Der Stadtkirchenverband Hannover und der Rat der Religionen laden ab 17 Uhr zu einem interreligiösen Friedensgebet in die Marktkirche Hannover ein. Im Anschluss sind vor der Kirche mehrere Reden geplant, unter anderem wollen Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Regionspräsident Steffen Krach (SPD) sprechen. Um 17.30 Uhr startet die Kundgebung auf dem Marktplatz unter anderem in Kooperation mit der Landeshauptstadt und der Region Hannover, dem Bündnis "Bunt statt braun", dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen und dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden sowie der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Niedersachsen.

Gebete und Mahnwachen in Niedersachsen

Auch in Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück, Braunschweig, Göttingen und vielen weiteren Orten in Niedersachsen rufen die Kirchen zu Gebeten für den Frieden auf. In Göttingen sind Veranstaltungen in den drei Innenstadtkirchen St. Johannis, St. Jakobi und St. Michael geplant. Auch viele Kirchengemeinden außerhalb der großen Städte beteiligen sich. So gibt es zum Beispiel in Stade in der St. Wilhadi-Kirche heute Abend um 18 Uhr eine ökumenische Andacht, an der auch Regionalbischof Hans Christian Brandy mitwirkt.

Bischof Adomeit: "Unerträgliche Vorstellung"

Die evangelischen Landeskirchen in Niedersachsen haben ihre Gemeinden dazu aufgerufen, um 18 Uhr Gottesdienste abzuhalten und zuvor die Glocken läuten zu lassen als weithin vernehmbares Signal gegen Krieg und für den Frieden, wie die Konföderation Evangelischer Kirchen in Niedersachsen am Donnerstag mitteilte. Zur Konföderation gehören die vier evangelisch-lutherischen Landeskirchen Braunschweig, Hannover, Oldenburg und Schaumburg-Lippe sowie die evangelisch-reformierte Kirche mit Sitz in Leer. "Viele Menschen werden ihr Leben verlieren - durch Krieg in Europa", sagte der Ratsvorsitzende der Konföderation, Oldenburgs Bischof Thomas Adomeit. "Das ist eine unerträgliche Vorstellung." All jenen, die angesichts der schrecklichen Nachrichten Trost suchten, könnten die Andachten und Friedensgebete ein Ort der Begegnung sein - verbunden mit der Hoffnung, "in aller Sprachlosigkeiten Worte zu finden", so Adomeit.

Geplanter Schweigemarsch in Osnabrück

Die Osnabrücker Friedensinitiative will am Sonnabend demonstrieren. Um 11.30 Uhr beginnt ein Friedensgebet in der Marienkirche. Treffpunkt für einen Schweigemarsch zum Jürgensort mit anschließender Mahnwache ist Sonnabend um 11.45 Uhr am Osnabrücker Rathaus. Die Veranstaltenden fordern unter anderem den sofortigen Abzug des gesamten russischen Militärs aus der Ukraine und humanitäre Hilfe für die Bevölkerung. Weitere Solidaritätskundgebungen sind am Sonnabend im Laufe des Tages auch in Lingen (Emsland) und Vechta geplant.

Videos 1 Min Kundgebung in Hannover zum Krieg in der Ukraine Ein ukrainischer Verein hat in Hannovers Innenstadt eine Kundgebung organisiert.Teilnehmende fordern ein Ende des Krieges. 1 Min

Proteste gegen den Krieg bereits am Donnerstag

Bereits am Donnerstagabend hatten in Hannover rund 300 Exil-Ukrainerinnen und -Ukrainer gegen den Angriff auf ihr Heimatland protestiert. Mit Sprechchören forderten sie einen sofortigen Abzug der russischen Truppen. In Braunschweig folgten nach Polizeiangaben rund 200 Menschen dem Aufruf des Vereins "Freie Ukraine" zu einer Kundgebung auf dem Schlossplatz. In Osnabrück wurde das Rathaus in den Farben der ukrainischen Flagge blau und gelb angestrahlt. Rund 300 Menschen versammelten sich nach Angaben eines Stadtsprechers, um ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zum Ausdruck zu bringen, darunter Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) und die Landrätin des Landkreises Osnabrück, Anna Kebschull (Grüne). Auch in anderen Städten wie Wilhelmshaven und Uelzen hielten Menschen Mahnwachen ab.

Ukrainer bitten um Unterstützung für Geflüchtete

Zu der Demonstration in Hannover hatte der Ukrainische Verein in Niedersachsen aufgerufen. "Viele Familien sind betroffen. Es ist viel Angst in der Ukraine", sagte dessen Vorsitzende Okzana Janzen. Viele Menschen versuchten, sich und ihre Angehörigen in Sicherheit zu bringen. Der ukrainische Pfarrer Roman Maksymtsiv, der ein Gebet gesprochen hatte, sagte am Rande der Veranstaltung: "Wir sollten nicht nur gemeinsam für den Frieden beten. Ich wünsche mir, dass wir alle auch an der Seite der Flüchtlinge stehen, wenn sie kommen werden." Wichtig sei, "dass wir tatkräftig helfen und sie medizinisch und seelsorgerisch versorgen", so Maksymtsiv.

