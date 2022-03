Ukraine-Krieg: Impfangebote für Geflüchtete in Niedersachsen Stand: 18.03.2022 15:15 Uhr Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen in Niedersachsen an - nicht alle von ihnen sind gegen Corona geimpft. Auf dem Gelände der Messe Hannover werden deshalb Impfungen angeboten.

Für Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, ist der erste Anlaufpunkt in Niedersachsen oft das Messegelände in Hannover. Messe-Hallen sind innerhalb weniger Tage zu riesigen Flüchtlingsunterkünften ausgebaut worden. Was den Impfschutz der Geflüchteten angehe, sei die Lage diffus, sagt Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, NDR.de. Einige seien bereits geboostert, andere noch gar nicht geimpft. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) geht davon aus, dass die Impfquote in der Ukraine nur bei ungefähr 35 Prozent liegt. Laut Borschel haben viele der Geflüchteten außerdem den in Deutschland nicht zugelassenen Impfstoff Sputnik V erhalten. Dann müsse eine neue Impfserie bei Null anfangen. Auf dem Messegelände sei ein Zelt eingerichtet worden, in dem sich die Menschen impfen lassen könnten: "Dafür gibt es große Hinweisschilder auf ukrainisch und englisch", so Borschel.

Videos 1 Min Bahnhof in Hannover wird zum Drehkreuz für Geflüchtete Täglich kommen dort etwa 600 Geflüchtete aus der Ukraine an. Die meisten reisen weiter zu Verwandten oder Freunden. 1 Min

Auswahl zwischen mRNA-Impfstoffen und Novavax

Den Geflüchteten würden dabei nicht nur mRNA-Impfstoffe, sondern auch Impfungen mit dem Protein-Impfstoff von Novavax angeboten, sagte der Sprecher. Zurzeit würden Helfer und Dolmetscher die Menschen ansprechen und informieren. Es sei aber geplant, zeitnah eine Struktur einzuführen, bei der alle Geflüchteten gleich bei der Ankunft nach ihrem Impfstatus gefragt und dann über die Angebote informiert werden. Im besten Falle würde dies bei dem Corona-Schnelltest passieren, den die Menschen bei ihrer Ankunft machen sollen. In der Praxis sei das aber manchmal gar nicht so einfach, wenn mehrere Hundert Menschen gleichzeitig ankommen. Wie viele der Geflüchteten auf dem Messegelände bereits eine Corona-Impfung bekommen hätten, sei zurzeit nicht bekannt, so Borschel. Laut Hannah Hintze von der Landesaufnahmebehörde sind die geflüchteten Menschen oft "psychisch und physisch am Ende". Eine Impfung sei oft nicht die erste Sorge, so Hintze. Mittelfristig sind laut Borschel auch noch Angebote für andere Impfungen geplant, für diese sei aber noch mehr Aufklärung nötig als bei einer Corona-Impfung.

Weitere Informationen Ukraine-Krieg: Private Unterkünfte für Geflüchtete gesucht Viele erreichen zuerst die Aufnahmestelle an der Messe Hannover. Und dann? Wo können privat Unterkünfte angeboten werden? (18.03.22) mehr

Dorfeinheiten mit Zelten und Steckdosen

Während die Messehalllen 12 und 13 laut des niedersächsischen Innenministeriums derzeit als Drehkreuz für kurze Aufenthalte von Geflüchteten genutzt werden, seien die Hallen 26 und 27 auch für längere Aufenthalte ausgelegt. Darum sei hier besonders darauf geachtet worden, den Flüchtlingen so viel Privatsphäre wie möglich zu geben, sagt Mathias Thäle vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Die Halle sei in mehrere kleine Dorfeinheiten unterteilt. In jeder Einheit: Tische, Stühle und vier Zelte mit Betten. Dazu gebe es Steckdosen, damit die Geflüchteten beispielsweise auch ihre Mobiltelefone laden können. Ehrenamtliche seien ständig in den Dorfeinheiten unterwegs, um zu übersetzen. An einer Ausgabestelle könnten sich die Menschen mit dem Nötigsten versorgen: Shampoo, Duschgel, Windeln oder Babynahrung - alles Spenden der Bevölkerung. Überwältigend, sagen die Helfer vom DRK. Allerdings bitten sie Spender, ihre Hilfsgüter nicht einfach vor der Halle abzuladen, sondern stattdessen an den DRK-Sammelstellen der Region abzugeben.

Dieses Thema im Programm: Regional Hannover | 14.03.2022 | 15:00 Uhr