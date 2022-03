Ukraine-Krieg: "Fridays for Future" demonstriert landesweit Stand: 03.03.2022 15:07 Uhr Für heute hat die "Fridays For Future"-Bewegung weltweit zu Demonstrationen aufgerufen. Auch in mehreren Städten in Niedersachsen und Hamburg kommt es zu Protesten gegen den Krieg in der Ukraine.

In Hannover beteiligten sich laut Polizei rund 800 Menschen am frühen Nachmittag an einer Demonstration am Kröpke. Auch in Lüneburg, Braunschweig und Hamburg gingen Aktivistinnen und Aktivisten auf die Straßen. Des weiteren gibt es unter anderem in Göttingen (17 Uhr, Gänseliesel), Hameln (17 Uhr, Hochzeitshausterrasse) und Osnabrück (18 Uhr, Theatervorplatz) Demonstrationen und Kundgebungen.

Weitere Informationen Zehntausende Schüler bei Demo in Hamburg gegen Ukraine-Krieg Zehntausende Schüler sind zu einer Kundgebung von "Fridays for Future" gekommen. Sie wurden dafür vom Unterricht befreit. (03.03.2022) mehr

Hamelner Aktivisten beklagen Krieg um Ressourcen

Die ukrainischen Aktivisten der Klima-Bewegung hatten in einem Tweet dazu aufgerufen, aufgrund der Dringlichkeit der Lage bereits am Donnerstag auf die Straßen zu gehen. In dem Aufruf der Hamelner Klimaschützerinnen und Klimaschützer hieß es, Russland habe die Ukraine auf brutale Weise angegriffen. Man sei solidarisch mit der Ukraine, mit den Menschen, deren Heimat zum Schlachtfeld für einen ungleichen Kampf geworden sei. Es sei auch ein Krieg um Ressourcen.

Ende von Nutzung fossiler Rohstoffe gefordert

Mehr als 30 Städte weltweit sollen dem Aufruf der Klimaschützer folgen, darunter sind Orte in Polen, Italien und Nigeria. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern Frieden und ein Ende der Nutzung von Kohle, Öl und Gas.

VIDEO: Hilfe für die Ukraine: Was kann man konkret tun? (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.03.2022 | 15:00 Uhr