Ukraine: Gewerbliche Hilfstransporte dürfen sonntags fahren Stand: 03.03.2022 15:59 Uhr Lkw mit Hilfsgütern für Kriegsflüchtende aus der Ukraine dürfen ab sofort auch an Sonn- und Feiertagen fahren. Das hat das Niedersächsische Verkehrsministerium mitgeteilt.

Humanitäre Hilfsgut-Transporte, etwa von gemeinnützigen Organisationen und Vereinen, waren bereits zuvor vom Sonn- und Feiertagsverbot ausgenommen. Durch die neue Regelung sind nun auch gewerbliche Beförderungen an diesen Tagen möglich, wenn diese der Unterstützung der in angrenzende Länder geflüchteten ukrainischen Bevölkerung dienen, so das Ministerium. Dies gelte auch für Leerfahrten.

VIDEO: Ostfriesischer Hilfskonvoi für die Ukraine (02.03.2022) (1 Min)

Regelung gilt bis Ende Juni

Es komme jetzt auf schnelle Hilfe an, sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU). Niedersachsen trage so seinen Teil bei, das der länderübergreifende Transport von Hilfsgütern jederzeit sichergestellt wird. Die Ausnahmeregelung gilt zunächst bis zum 26. Juni.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.03.2022 | 07:00 Uhr