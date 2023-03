Üstra, ver.di, "Fridays for Future": Demos und Stau in Hannover Stand: 03.03.2023 11:35 Uhr In Hannover müssen Autofahrer heute besonders geduldig sein. Grund sind Demos von ver.di und "Fridays For Future". Auf Öffis auszuweichen ist keine Option - wegen eines Warnstreiks bei der Üstra.

Seit 3 Uhr bis Betriebsschluss um etwa 1 Uhr in der Nacht stehen Busse und U-Bahnen der Verkehrsgesellschaft Üstra in Hannover still. Da viele Menschen daher aufs Auto umsteigen, sind die Straßen ohnehin voller als ohnehin. Die Polizei rät, wenn möglich, am besten ganz auf Autofahrten zu verzichten.

Ver.di: Stehen Seite an Seite mit Fridays for Future

Die Lage wird dadurch verschärft, dass Demonstrationszüge und Versammlungen stattfinden. Gegen 10 Uhr marschierten ver.di-Mitglieder vom Üstra-Betriebshof Glocksee zum Goseriedeplatz. Dort sind sie mit Demonstrierenden der Klimabewegung "Fridays for Future" zusammengekommen, um mit ihnen eine gemeinsame Kundgebung abzuhalten. "Der Kampf um Klimaschutz geht Hand in Hand mit dem Kampf für soziale Gerechtigkeit", heißt es zur Begründung der Kooperation etwa von Fridays for Future in Göttingen. Damit es einen attraktiven ÖPNV gibt, müssten sich die Arbeitsbedingungen für die Fahrerinnen und Fahrer verbessern, heißt es auf der ver.di-Seite. Außerdem müssten die Löhne so gut werden, dass der Beruf wieder attraktiver werde. Wer wolle, dass mehr Menschen in öffentliche Busse steigen, der müsse auch dafür sorgen, dass genügend Fahrerinnen und Fahrer bereit sind, diese Busse zu fahren. "Deswegen stehen wir Seite an Seite", sagte ver.di-Sekretär Jan von Alvensleben in Göttingen.

Wo muss in Hannover mit Stau gerechnet werden?

gesamte Innenstadt

zwischen Blumenauer Straße und Königsworther Platz

Celler Straße Richtung Mitte zwischen Welfenplatz und Hamburger Allee

Benno-Ohnesorg-Brücke

Leibnizufer zwischen Friederikenplatz und Goethestraße

Goethestraße bis Goseriede

Bremer Damm zwischen Schwanenburg und Königsworther Platz

Teilnehmerzahlen im vierstelligen Bereich erwartet

Anschließend marschieren die Teilnehmenden der Klima-Demo durch die Calenberger Neustadt bis nach Linden-Mitte zum Küchengartenplatz, wo es gegen 12.30 Uhr eine Abschlusskundgebung geben soll. Bei beiden Versammlungen rechnen die Organisatoren jeweils mit Teilnehmerzahlen im vierstelligen Bereich.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr Öffentlicher Nahverkehr