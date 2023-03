Üstra, ver.di, "FFF": Warnstreiks und Demos in Niedersachsen Stand: 02.03.2023 17:26 Uhr In Hannover müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer am Freitag auf volle Straßen einstellen. Grund sind Demonstrationen von ver.di und "Fridays For Future" (FFF) sowie ein Warnstreik der Üstra.

Die Polizei rät Autofahrerinnen und Autofahrern, am Freitag den Innenstadtbereich der Landeshauptstadt weiträumig zu umfahren, da erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen drohen. Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, soll am besten ganz auf Autofahrten verzichtet werden.

Warnstreik am Freitagmorgen

Von Betriebsbeginn ab etwa 3 Uhr am Freitagmorgen bis Betriebsschluss um etwa 1 Uhr in der folgenden Nacht stehen Busse und U-Bahnen laut der Üstra in Hannover still, betroffen sind auch einige Regiobus-Linien. Die Nahverkehrszüge seien von dem Warnstreik nicht betroffen, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Aufgrund des Warnstreiks müssen viele Pendlerinnen und Pendler wahrscheinlich auf das Auto ausweichen, wodurch mit vollen Straßen zu rechnen ist.

Zwei Demos am Freitagvormittag

Die Verkehrsbeeinträchtigungen werden dadurch verschärft, dass am Freitagvormittag zwei Versammlungen in Hannover stattfinden. Zunächst ruft ver.di Beschäftigte des öffentlichen Dienstes am Freitagmorgen in der Landeshauptstadt zum Demonstrieren auf. Die Mitglieder der Gewerkschaft marschieren um 10 Uhr vom Betriebshof Glocksee zum Goseriedeplatz. Dort kommen sie mit Demonstrierenden der Klimabewegung "Fridays for Future" zusammen und halten mit ihnen um 11 Uhr eine gemeinsame Kundgebung ab.

Teilnehmerzahlen im vierstelligen Bereich erwartet

Anschließend marschieren die Teilnehmenden der Klima-Demo durch die Calenberger Neustadt bis nach Linden-Mitte zum Küchengartenplatz, wo es gegen 12.30 Uhr zu einer Abschlusskundgebung kommt. Bei beiden Versammlungen rechnen die Organisatoren jeweils mit Teilnehmerzahlen im vierstelligen Bereich.

