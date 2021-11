Uelzen: Neues Gesundheitsamt ab 2022 - aber kein Personal Stand: 19.11.2021 16:25 Uhr Uelzen bekommt nach rund 15 Jahren wieder ein eigenes Gesundheitsamt. Ende 2021 wird die Zusammenarbeit mit dem Nachbarlandkreis Lüchow-Dannenberg beendet. Beide haben ein Problem: Es fehlt Personal.

Der Bewerbermarkt ist leergefegt, sagte der Pressesprecher des Landkreises Uelzen, Martin Theine, am Freitag dem NDR in Niedersachsen. Aktuell möchte der Kreis fünf Stellen besetzen. Gesucht wird unter anderem ein Amtsarzt, also die fachliche Leitung des Gesundheitsamtes. Sollte bis zum Jahreswechsel keine geeignete Bewerberin oder kein geeigneter Bewerber gefunden werden, müsse die Stelle kommissarisch besetzt werden, so Theine.

Vor allem Lüchow-Dannenberg wollte die Trennung

Auch in Lüchow-Dannenberg ist der Landkreis auf der Suche nach Personal für sein Gesundheitsamt. Unter den ausgeschriebenen Stellen ist ebenfalls die eines neuen Amtsarztes. Derzeit werde die Amtsleitung kommissarisch ausgeübt, sagt die Personalchefin der Kreisverwaltung, Julia Rutzen. Nach Informationen des NDR hat insbesondere der Landkreis Lüchow-Dannenberg auf die Trennung der Gesundheitsämter gedrungen - mit dem Ziel, sich dann effektiver mit der Corona-Pandemie befassen zu können.

Weitere Informationen Bund und Länder einigen sich auf einheitliche Regeln für 2G Ausschlaggebend sind festgelegte Schwellenwerte der Hospitalisierungsrate. Den ersten hat Niedersachsen schon gerissen. (19.11.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.11.2021 | 15:00 Uhr