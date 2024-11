Übung der Bundeswehr: Militärkonvois fahren durch den Norden Stand: 01.11.2024 13:59 Uhr In Niedersachsen sind in den kommenden Tagen mehrere Militärkonvois der Bundeswehr unterwegs. Die Fahrten führen außerdem durch Schleswig-Holstein und Hamburg. Grund ist eine militärische Übung.

Am Wochenende beginnt ein Manöver der Bundeswehr im Raum Nienburg, wie das Territoriale Führungskommando der Bundeswehr am Freitag mitteilte. Die Konvois starten demnach am 3. und 4. November in Stadum (Schleswig-Holstein) und fahren bis zu 400 Kilometer nach Niedersachsen. Mehr als 100 Fahrzeuge werden den Angaben zufolge über mehrere Tage zeitversetzt in größeren Gruppen unterwegs sein.

Weitere Konvois fahren Richtung Bayern

Parallel startet am 3. November ein Militärkonvoi von Seedorf (Landkreis Rotenburg) in Niedersachsen nach Wildflecken in Bayern. Auch hier werden den Angaben zufolge mehr als 100 Fahrzeuge von Soldatinnen und Soldaten gefahren. Der gesamte Konvoi teilt sich demnach in mehrere, zeitversetzt fahrende Gruppen auf. Die Fahrtstrecke beträgt rund 450 Kilometer.

Militärkonvois fahren auf Autobahnen

Die Routen führen laut Bundeswehr hauptsächlich über Autobahnen und Bundesstraßen. Da die einzelnen Marschkolonnen bis zu zwei Kilometer lang sein können und sich recht langsam bewegen, werden Verkehrsteilnehmende um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Dabei sollten möglichst große Abstände zu den Fahrzeugkolonnen eingehalten werden, wie die Bundeswehr mitteilte. Aus Sicherheitsgründen sollten Verkehrsteilnehmende auch nicht zwischen einzelne Militärfahrzeuge fahren. Die militärische Übung dient laut Bundeswehr der Ausbildung der Soldatinnen und Soldaten sowie der Herstellung und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr