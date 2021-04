Überlastete Impf-Hotline: Land führt Online-Stornierung ein Stand: 14.04.2021 11:18 Uhr In Niedersachsen gibt es erneut Wirbel um die Impf-Hotline. Viele Menschen, die sich beim Hausarzt impfen lassen wollen, haben Schwierigkeiten, ihren Termin im Impfzentrum abzusagen.

Aufgrund der Osterfeiertage und wegen zunehmender Terminabsagen sei das Durchkommen bei der Hotline in den vergangenen Tagen schwieriger geworden, bestätigte eine Sprecherin des Sozialministeriums gegenüber NDR.de. Spätestens ab Freitag sollen deshalb Stornierungen zusätzlich zur Hotline auf dem Online-Impfportal des Landes möglich sein. An einer entsprechenden Funktion werde derzeit gearbeitet, so die Sprecherin. Sie gehe davon aus, dass sich dann die Erreichbarkeit der Hotline wieder normalisieren werde.

Sozialministerium: Termine im Impfzentrum möglichst wahrnehmen

Die Ministeriumssprecherin appellierte allerdings an die Betroffenen, lediglich Wartelisten-Plätze abzusagen. Menschen, die bereits einen konkreten Termin im Impfzentrum haben, sollten diesen wenn irgend möglich auch wahrnehmen. Schon jetzt seien viele Hausarztpraxen wegen der enormen Nachfrage überlastet. Zudem sei vorgesehen, dass in den Praxen zunächst vor allem nicht mobile Patientinnen und Patienten geimpft werden.

