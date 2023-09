Überfall auf Juwelier in Hannover: Tatverdächtiger festgenommen Stand: 07.09.2023 18:10 Uhr Die Polizei hat am Donnerstag in Hannover einen 19-jährigen Mann festgenommen. Er soll einen Raubüberfall auf einen Juwelier in Hannover verübt haben. Sein Komplize ist laut Polizei noch flüchtig.

Der 19-jährige Tatverdächtige habe sich am Donnerstag widerstandslos festnehmen lassen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Hannover in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft. Er soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ein gleichaltriger Komplize ist den Angaben zufolge auf der Flucht. Es seien mehrere Beweismittel beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags im Zusammenhang mit schwerem Raub dauern laut Polizei an.

VIDEO: Juwelier-Raub: Handy-Video zeigt flüchtende Täter (11.07.2023) (1 Min)

39-Jähriger wurde bei dem Überfall lebensgefährlich verletzt

Dem 19 Jahre alten Mann aus Hannover wird vorgeworfen, am 11. Juli einen bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Innenstadt von Hannover verübt zu haben. Zwei Männer waren an jenem Tag in das Geschäft gestürmt, zerstörten Vitrinen und nahmen Schmuck an sich. Anschließend flüchteten beide Männer auf Damenfahrrädern. Bei dem Überfall wurde ein 39 Jahre alten Mitarbeiter durch einen Schuss lebensgefährlich verletzt.

