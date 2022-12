Über 81.000 Briefe an Weihnachtspostämter in Niedersachsen Stand: 23.12.2022 06:39 Uhr Die drei niedersächsischen Weihnachtspostämter haben in diesem Jahr über 81.000 Briefe erhalten. Die Wunschzettel kommen aus der ganzen Welt.

Die meisten Absender wünschten sich in den Schreiben an den Weihnachtsmann oder das Christkind Spielzeug oder elektronische Geräte, wie die Deutsche Post am Donnerstag mitteilte. In vielen Zuschriften hätten sich die Menschen auch in diesem Jahr wieder Gesundheit und Frieden - auch für die Ukraine - gewünscht. Ein Kind bat den Weihnachtsmann um einen neuen Kinderarzt für den Heimatort. Die Weihnachtswünsche seien aus 51 Ländern gekommen, sagte ein Postsprecher dem NDR in Niedersachsen, unter anderem aus Taiwan, China, Russland, Frankreich und Japan, sogar Neuseeland und die Vereinigten Arabischen Emirate seien darunter gewesen.

Himmelsthür ist am beliebtesten

48.070 Briefe erreichten Himmelsthür bei Hildesheim, 27.067 gingen in Himmelpforten bei Stade ein und 5.875 wurden nach Nikolausdorf bei Oldenburg gesendet. Dutzende ehrenamtliche Helfer beantworteten die Briefe. Die meisten Briefe werden von Kindern geschrieben. Neben Himmelsthür, Nikolausdorf und Himmelpforten gibt es deutschlandweit noch vier weitere Weihnachtspostämter.

