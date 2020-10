US-Präsidentenwahl: Wie viel Amerika ist in Niedersachsen? Stand: 31.10.2020 19:03 Uhr Am 3. November ist US-Präsidentschaftswahl. Zu diesem Anlass hat das Landesamt für Statistik auf die Bedeutung der USA für Niedersachsen geblickt. Die Daten stammen aus dem Jahr 2019.

Im Jahr 2019 kamen laut dem Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) 59.570 Touristen aus den USA nach Niedersachsen. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Gäste aus dem Ausland betrug demnach 3,7 Prozent. Die meisten Urlauber kamen laut LSN aus den Niederlanden und Dänemark, US-Touristen belegten demnach Platz 7. Gäste aus den USA buchten im Jahr 2019 insgesamt 129.221 Übernachtungen.

US-Amerikaner in Niedersachsen

Laut LSN lebten am 31.12.2019 insgesamt 5.390 US-Amerikanerinnen und -Amerikaner in Niedersachsen. Ihr Anteil an allen Ausländerinnen und Ausländern in Niedersachsen lag demnach unter einem Prozent. Dennoch sei ihre Zahl seit 1990 kontinuierlich angestiegen. 1.855 US-Amerikanerinnen und -Amerikaner lebten nach Angaben des LSN zu dieser Zeit in der Region Hannover, gefolgt von Braunschweig mit 1.345, Weser-Ems mit 1.100 und Lüneburg mit 1.090. Insgesamt ließen sich 16 Personen mit US-amerikanischem Pass im vergangenen Jahr in Niedersachsen einbürgern.

Bedeutung der USA für Niedersachsens Außenhandel

Niedersächsische Waren im Wert von rund 6,2 Milliarden Euro wurden laut LSN im Jahr 2019 in die USA exportiert. Damit sei der Export im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent gestiegen. Der Wert der importierten Waren lag 2019 demnach bei 4,1 Milliarden Euro. Insgesamt machten die Exporte in die USA laut LSN 7,3 Prozent aller niedersächsischen Exporte aus. Bei den Importen nach Niedersachsen würden Waren aus den USA 4,4 Prozent aller Importe ausmachen.

