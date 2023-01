Trotz neuer Corona-Variante: Maskenpflicht in Öffis entfällt Stand: 13.01.2023 17:58 Uhr In Niedersachsen und Bremen müssen Fahrgäste in Bus und Bahn ab dem 2. Februar keine Maske mehr tragen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeigte sich optimistisch.

"Wir haben die Pandemie unter Kontrolle", sagte Weil der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die Infektionszahlen seien in den vergangenen beiden Jahren immer nach oben geschnellt. In diesem Jahr sei das Gegenteil der Fall. "Die Zahlen gehen deutlich zurück und auch auf die neue Mutation springt unser Immunschutz offenbar gut an." Die Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr in Niedersachsen fällt gleichzeitig mit der Regelung des Bundes für den öffentlichen Fernverkehr.

Ende der Maskenpflicht - aber kein Maskenverbot

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) zeigte sich erfreut darüber, "dass es am Ende gelungen ist, zwischen Niedersachsen und Bremen sowie der Bundesregierung ein gemeinsames Datum für die Aufhebung der Maskenpflicht im Bus- und Bahnverkehr zu finden". Ihr sei jedoch auch wichtig zu betonen, dass eine Aufhebung der Maskenpflicht kein Maskenverbot bedeutet.

Lies: "Es ist eine persönliche Entscheidung"

Auch Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) begrüßt den Schulterschluss mit dem Nachbarland Bremen und dem Bund. Mit einer einheitlichen Regelung schaffe die Landesregierung klare Orientierung. Es sei unbestritten, dass Masken auch weiterhin davor schützen, dass sich Infektionen ausbreiten. Wer sich mit einer Maske sicherer fühle, könne diese weiterhin tragen. "Es ist dann einfach eine persönliche Entscheidung", sagte Lies.

Meyer (CDU) kritisiert rot-grüne Landesregierung

Zustimmung zu diesem Schritt kam auch aus der Opposition. Das Ende Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sei überfällig gewesen, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Volker Meyer. "Es war den Menschen nur noch schwer zu vermitteln, warum überall die Maskenpflicht aufgehoben wurde, nur in Bussen und Bahnen nicht." In Richtung der rot-grünen Landesregierung sagte er: "Leider war die niedersächsische Landesregierung vor einem Monat noch nicht einmal bereit, darüber nachzudenken, obwohl andere Bundesländer längst vorangegangen waren."

Masken in Kliniken weiter Pflicht

Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein hatten die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr bereits Ende vergangenen Jahres abgeschafft. Im öffentlichen Fernverkehr endet die Maskenpflicht auch zum 2. Februar. Ab dann müssen in Niedersachsen Masken nur noch in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen getragen werden.

