Trotz abgesagten Bahnstreiks: Verspätungen und Ausfälle erwartet Stand: 14.05.2023 13:52 Uhr Der Warnstreik bei der Bahn ist abgewendet. Dennoch kann es in den kommenden Tagen zu verspäteten und überfüllten Zügen kommen. Auch Ausfälle im Nahverkehr in Niedersachsen sowie im Fernverkehr sind möglich.

Reisende müssen sich darauf einstellen, dass viele Züge außergewöhnlich stark ausgelastet sein werden. So etwa auf der Strecke von Osnabrück nach München. Hier teilt die Deutsche Bahn mit, dass Reisende, die bislang noch keine Fahrkarte gekauft haben, andere Züge nehmen sollten. Auf der Strecke von Hannover nach Berlin empfiehlt die Bahn zudem, die teureren Tickets der ersten Klasse zu buchen, da es in der zweiten Klasse kaum noch Plätze gebe. Aufgrund des bundesweiten Feiertags am 18. Mai seien die Züge laut Bahn in der kommenden Woche bereits sehr stark ausgelastet. Die Bahn rät dringend davon ab, Reisen ohne Reservierung auf Mittwoch oder Donnerstag zu verlegen.

Deutliche Engpässe am Knotenpunkt Hannover erwartet

Besonders im Knotenpunkt Hannover, wo die meisten ICE zusammenlaufen, wird es den Angaben zufolge zu deutlichen Engpässen kommen. Die Nordwestbahn, die auf die Schieneninfrastruktur der Deutschen Bahn angewiesen ist, setzt nach eigenen Angaben darauf, nach dem abgewendeten Bahnstreik alle Fahrten wie gewohnt durchführen zu können. Bahnreisende, die in den nächsten Tagen unterwegs sein wollen, heißt es jedoch, sollten sich rechtzeitig vor Fahrtantritt über die aktuelle Lage informieren.

Gewerkschaft und Bahn verständigen sich auf Vergleich

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Deutsche Bahn hatten sich am Samstag auf einen verpflichtenden Vergleich verständigt. Die EVG sagte darauf hin den angekündigten 50-Stunden-Warnstreik von Sonntagnacht bis Dienstagnacht ab. Es wäre der längste Ausstand im aktuellen Tarifstreit gewesen. Demnach wäre der DB-Fernverkehr vollständig eingestellt worden, "der Nahverkehr wird bundesweit stark beeinträchtigt sein", hatte die Bahn angekündigt. Zuvor hatte die Bahn nach eigenen Angaben einen Eilantrag eingereicht. Das Arbeitsgericht in Frankfurt legte darauf hin den Vergleich vor.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Gewerkschaften Öffentlicher Nahverkehr