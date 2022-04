Trotz Sanktionen: Küken dürfen an Russland geliefert werden Stand: 06.04.2022 16:32 Uhr Trotz eines von Niedersachsen verhängten Exportverbots von Tieren nach und durch Russland, Belarus und in die Ukraine dürfen Küken in diese Länder geliefert werden.

Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Grünen im Landtag hervor, über die die "Nordwest-Zeitung" am Mittwoch berichtete. Die agrarpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Miriam Staudte, forderte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) auf, den Erlass nachzubessern. Dem Agrarministerium zufolge wurden die Exporte auf Basis des EU-Tierschutzrechts wegen des Ukraine-Krieges untersagt. Geflügel sei in dem Erlass explizit nicht genannt.

Niedersachsen erwägt weitere Sanktionen gegen Russland

Das Land prüft nun, die Wirtschaftsvertretung in Moskau zu schließen. Das kündigte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" an. Die weiteren russischen Angriffe machten es notwendig, die niedersächsische Stelle zu schließen, hieß es. Anfang März wurde die Vertretung angewiesen, sämtliche Kontakte zu russischen Unternehmen einzustellen und nur noch niedersächsische Unternehmen zu unterstützen.

