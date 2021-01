Trotz Rodelwetters im Harz: "Bitte, bleiben Sie zu Hause" Stand: 30.01.2021 12:34 Uhr Zeugnisferien und eine verschneite Berglandschaft - einladender können die Bedingungen für einen Ausflug in den Harz kaum sein. Wäre da nicht die Corona-Pandemie.

"Der Lockdown hat weiterhin Bestand, es gibt keinerlei Lockerungen und die Situation ist dieselbe wie vor drei Wochen", sagte Goslars Landrat Thomas Brych (SPD) am Sonnabend. Deshalb appelliert er im Namen von Behörden und Touristikern erneut: "Bitte, bleiben Sie zu Hause." Polizei und Ordnungskräfte wollen an besonders beliebten Orten im Oberharz verstärkt auf das Einhalten der Corona-Regeln achten. Das Zeugnisferien-Wochenende gilt traditionell als eines der Wochenenden mit dem größten Besucherandrang in dem Mittelgebirge.

Topwetter, aber Hotels müssen geschlossen bleiben

Der Landkreis Goslar weist noch einmal darauf hin, dass Ferienwohnungen nicht vermietet werden dürfen. "Für Hotel- und Gastronomiebetriebe ist die Lage natürlich ausgesprochen bitter", sagte Christin Wohlgemuth, Sprecherin des Harzer Tourismusverbands. Der letzte Winter sei sehr mild gewesen. "Diesmal haben wir die beste natürliche Schneedecke, aber die Betriebe sind geschlossen."

Kilometerlange Staus und aussichtslose Parkplatzsuche

Dennoch erneuerte auch der Verband seinen Appell, "einen Ausflug in den Harz genau abzuwägen und verantwortlich zu handeln". Die Frage sei, ob es ein paar wenige Stunden im Schnee wert seien, eine mitunter stundenlange Anreise, kilometerlange Staus vor Ort und eine nahezu aussichtslose Parkplatzsuche auf sich zu nehmen, so Wohlgemuth.

