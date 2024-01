Trotz Lehrermangel: Fast jede vierte Lehrkraft arbeitet in Teilzeit Stand: 02.01.2024 07:57 Uhr In Niedersachsen fehlen so viele Lehrkräfte wie nie zuvor. Trotzdem arbeitet fast jede vierte Lehrkraft in Teilzeit. Die CDU fordert daher Entlastungen und mehr Anreize für Vollzeitstellen.

Möglich seien etwa mehr Geld für Mehrarbeit oder flexiblere Arbeitszeitkonten, sagte Lukas Reinken, CDU-Abgeordneter im niedersächsischen Landtag. Er fordert außerdem eine Entlastung der Lehrkräfte, etwa durch Quereinsteigerprogramme, ein duales Lehramtsstudium oder die unbürokratische Wiedereinstellung von pensionierten Lehrerinnen und Lehrern. "Die Vorschläge liegen auf dem Tisch", so Reinken. Die Landesregierung müsse nun endlich handeln.

VIDEO: Niedersachsens Schulleiter fordern Radikalkur (05.10.2023) (2 Min)

Anteil der Lehrkräfte mit Teilzeitstelle steigt

Laut aktuellen Zahlen, die das Kultusministerium auf Anfrage des CDU-Abgeordneten veröffentlicht hat, fehlen in Niedersachsen so viele Lehrkräfte wie nie seit Beginn der Erfassung vor 20 Jahren. Demnach ist der Anteil an Lehrkräften, die maximal 75 Prozent der Vollzeitstunden arbeiten, seit 2013 von rund 19 auf 24 Prozent gestiegen. Rund 20 Prozent der Lehrkräfte arbeiten mit 50 bis 75 Prozent in Teilzeit.

Viele junge Lehrkräfte arbeiten in Teilzeit

Nach Angaben des Kultusministeriums lag die Teilzeitquote der Lehrkräfte in Niedersachsen im Schuljahr 2021/2022 mit 36,6 Prozent zwar deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 41 Prozent. Allerdings wurden auch viele junge Lehrkräfte neu eingestellt, die aus familiären Gründen in Teilzeit arbeiten: "Das mag mitunter auch daran liegen, dass der Anteil der weiblichen Lehrkräfte im Land bei mehr als 70 Prozent liegt", teilte das Kultusministerium mit. Bislang setzt das Ministerium darauf, dass Teilzeit-Lehrkräfte von sich aus Stunden aufstocken. Durch Beratungsgespräche mit den Schulleitungen sollen Möglichkeiten zur Entlastung bei der Leitung von Klassen, Vertretungen oder Projektwochen geboten werden, um die Motivation der Lehrkräfte für Mehrarbeit zu steigern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule