Trotz Drohungen: Iraner demonstrieren gegen autokratisches Regime Stand: 22.07.2023 13:03 Uhr In der Innenstadt von Hannover demonstrieren Iranerinnen und Iraner seit dem Mittag für Freiheit und Menschenrechte in ihrem Heimatland. Einige Aktivisten wurden in der Vergangenheit deshalb bedroht.

Seit mehr als einem halben Jahr versammeln sich die Aktivistinnen und Aktivisten regelmäßig in Hannover, um gegen das autokratische Mullah-Regime zu demonstrieren. Die Polizei geht für die heutige Demonstration von einem friedlichen Verlauf aus. Es habe bislang nie Probleme gegeben, sagte ein Sprecher. Im Schnitt versammeln sich rund 100 Menschen regelmäßig an Samstagen zu Protesten in Hannover, obwohl sie deswegen teilweise bedroht werden.

Teilnehmende werden in sozialen Netzwerken angefeindet

Einige Teilnehmende berichten davon, in sozialen Netzwerken angefeindet oder sogar mit dem Leben bedroht zu werden. So ist es einem iranischen Aktivisten ergangen, mit dem der NDR gesprochen hat. Er möchte anonym bleiben, denn seine Eltern im Iran würden mittlerweile bedroht werden, sagte er. In einigen Fällen ermittelt auch der Staatsschutz in Hannover. Dabei geht es unter anderem um Vandalismus gegen einen privaten Gedenk-Ort eines Exil-Iraners, bei dem nach Angaben eines Sprechers eine politische Motivation nicht auszuschließen sei.

