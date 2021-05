Trotz Corona: Zu Pfingsten drohen im Norden Staus Stand: 20.05.2021 13:12 Uhr Am langen Pfingstwochenende erwartet der ADAC die erste große Reisewelle des Jahres. Auf zahlreichen Autobahnen droht nach Einschätzung der Verkehrsexperten Staugefahr.

Im Norden müssen Autofahrer unter anderem auf der A1 zwischen Osnabrück und Hamburg mit längeren Wartezeiten rechnen. Außerdem drohen auf der A7 zwischen Hamburg und Flensburg und zwischen Göttingen und Hildesheim Behinderungen. Grundsätzlich besteht laut ADAC auf allen Fernstraßen in Richtung Nord- und Ostsee sowie im Großraum Hamburg eine besonders große Gefahr von Staus.

Erneut weniger Staus als in der Vor-Corona-Zeit erwartet

Die Experten rechnen angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie eine ähnliche Verkehrslage wie 2020. Im vergangenen Jahr hatte es wegen der Beschränkungen rund 35 Prozent weniger Staus als 2019 gegeben. Auch aktuell stehen touristische Angebote in einigen Teilen Deutschlands nur eingeschränkt zur Verfügung. In Niedersachsen wurde allerdings das Beherbergungsverbot von Personen aus anderen Bundesländern nach einem Gerichtsurteil wieder aufgehoben.

Viel Verkehr an mehreren Tagen

Staugefahr auf den Autobahnen sieht der ADAC wie schon in den Vorjahren besonders am Freitagnachmittag und am frühen Abend, am Sonnabendvormittag sowie am Montagnachmittag. Bei schönem Wetter seien zudem am Sonnabend, Sonntag und Montag auf den Ausfallstraßen der Städte in die Naherholungsgebiete Verzögerungen durch Ausflügler zu erwarten. An allen Tagen müssen Autofahrer mit Schwerverkehr rechnen, da das sonst übliche Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen im Zuge der Corona-Krise teilweise gelockert worden ist.

