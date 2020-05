Stand: 20.05.2020 06:55 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Trotz Corona: Prüfungen für 9. und 10. Klassen

In Niedersachsen beginnen heute die schriftlichen Abschluss-Arbeiten für die Neunt- und Zehntklässler. Rund 58.000 Schülerinnen und Schüler nehmen daran teil. Wegen der Corona-Pandemie gelten besondere Hygieneregeln. Zum Auftakt schreiben die Schüler die Prüfungen in Deutsch, nächste Woche folgen dann Englisch und Mathe.

Videos 03:01 NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen Corona-Abi: Schüler starten verspätet NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen Für gut 11.500 Schülerinnen und Schüler in ganz Niedersachsen wird es ernst: Die Abi-Prüfungen starten mit Verspätung. Britta Nareyka über den verspäteten Abi-Start an der Osnabrücker Ursulaschule. Video (03:01 min)

Zu wenig Vorbereitungszeit

Die Abschluss-Arbeiten an den Haupt, Real, Ober- und Gesamtschulen sind umstritten: Überflüssig und aufwendig, schimpfen Schüler und Lehrer gleichermaßen. Sie kritisieren, dass sich die Abschluss-Klassen in der Corona-Krise nicht ausreichend vorbereiten konnten. Bildungsverbände wie die Gewerkschaft GEW und der Schulleitungsverband können nicht nachvollziehen, warum Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) in der Virus-Krise an den Prüfungen festhält - es hätte aus Sicht der Kritiker auch eine Durchschnittsnote ohne extra Prüfung gereicht.

Mündliche Prüfungen sind freiwillig

Kultusminister Tonne ist den Schülern und Lehrern ein Stück entgegen gekommen: Die mündlichen Prüfungen können auf freiwilliger Basis abgelegt werden. Die schriftlichen Arbeiten hält er allerdings für machbar. Einen Vorteil für die Schüler gibt es allerdings: Wen sie ihre Prüfungen abgelegt haben, müssen sie nicht mehr zur Schule kommen - im Gegensatz den vergangenen Jahren wird der Unterricht wegen der Corona-Situation diesmal ersatzlos gestrichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.05.2020 | 08:00 Uhr